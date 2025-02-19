中央大學攜手國泰投信企管系開課　13名專業經理人任講師

▲中央大學攜手國泰投信企管系開課，蕭述三校長（左）致贈錦旗給國泰投信鄭立誠投資長（右）。（圖／中央大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央大學企業管理學系與國泰投信攜手合作，19日在管理學院舉行「產學共創 ESG plus」開課典禮，本學期邀請國泰投信總經理張雍川帶領13位專業經理人擔任講師，開立投資研究、金融科技、ESG責任投資、職場軟實力四大主題課程。不僅將金融市場的最新脈動帶進校園，也與學子分享最實用的職場經驗。

中央大學蕭述三校長表示，培育人才是大學首要任務，管理學院這門創新課程，感謝國泰投信提供堅強的師資陣容，增進同學投資理財的知識，同時提供實習機會，讓學生提早與產業界接軌，希望透過一系列課程洗禮，幫助學生在學期間就掌握業界脈動，強化實戰經驗，未來能在業界大展長才。

▲產學共創 ESG plus開課典禮。（圖／中央大學提供）

企管系主任曹壽民指出，國泰投信是全台最大的資產管理業者，企管系秉持理論與實務並濟的教學宗旨，積極開設產學合作課程，深化與產業的交流。本次課程由企管、財金、資管、經濟、產經五個系所共同開設，期能提供學生優質的學習體驗。在學期間與產業、金融業無縫接軌，累積職場競爭力！

中大希望透過有系統、有規模的課程設計，為台灣培育產業化的管理大軍。企管系從113學年起陸續開一系列的產學合作課程，除國泰投信這門課之外，還有長庚醫院的醫院管理實務、邀請上巿上櫃公司的企業家講座、科技業的前瞻產業創新創價講座，這些課程都受到同學們熱烈的迴響。

財金系畢業的國泰投信鄭立誠投資長回母校分享自己的求學經歷，包括轉系以及準備口試的過程。他強調，知識和視野對未來發展至關重要，並以自身在國泰投信的工作經驗，以及該公司在債券ETF領域的創新，鼓勵學生積極學習，提升自身能力。