　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中央大學攜手國泰投信企管系開課　13名專業經理人任講師

▲中央大學攜手國泰投信企管系開課

▲中央大學攜手國泰投信企管系開課，蕭述三校長（左）致贈錦旗給國泰投信鄭立誠投資長（右）。（圖／中央大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央大學企業管理學系與國泰投信攜手合作，19日在管理學院舉行「產學共創 ESG plus」開課典禮，本學期邀請國泰投信總經理張雍川帶領13位專業經理人擔任講師，開立投資研究、金融科技、ESG責任投資、職場軟實力四大主題課程。不僅將金融市場的最新脈動帶進校園，也與學子分享最實用的職場經驗。

中央大學蕭述三校長表示，培育人才是大學首要任務，管理學院這門創新課程，感謝國泰投信提供堅強的師資陣容，增進同學投資理財的知識，同時提供實習機會，讓學生提早與產業界接軌，希望透過一系列課程洗禮，幫助學生在學期間就掌握業界脈動，強化實戰經驗，未來能在業界大展長才。

▲中央大學攜手國泰投信企管系開課

▲產學共創 ESG plus開課典禮。（圖／中央大學提供）

企管系主任曹壽民指出，國泰投信是全台最大的資產管理業者，企管系秉持理論與實務並濟的教學宗旨，積極開設產學合作課程，深化與產業的交流。本次課程由企管、財金、資管、經濟、產經五個系所共同開設，期能提供學生優質的學習體驗。在學期間與產業、金融業無縫接軌，累積職場競爭力！

中大希望透過有系統、有規模的課程設計，為台灣培育產業化的管理大軍。企管系從113學年起陸續開一系列的產學合作課程，除國泰投信這門課之外，還有長庚醫院的醫院管理實務、邀請上巿上櫃公司的企業家講座、科技業的前瞻產業創新創價講座，這些課程都受到同學們熱烈的迴響。

財金系畢業的國泰投信鄭立誠投資長回母校分享自己的求學經歷，包括轉系以及準備口試的過程。他強調，知識和視野對未來發展至關重要，並以自身在國泰投信的工作經驗，以及該公司在債券ETF領域的創新，鼓勵學生積極學習，提升自身能力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／孫生深夜再發聲！
「財富女神」醉駕保時捷被逮　掏9萬換免坐牢
閃兵「常見招數」恐影響一輩子幸福！醫警告：搞不好餘命少10年
快訊／男同志聖地「TT1069」沒了　台中市府出手封鎖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

卡努風災後動員族人整修　仁愛鄉春陽社區環村生態文化步道重啟用

基北北桃公共運輸定期票使用量佔全國80%　四市合力推動淨零碳排

諸羅山匠心匠藝菁英展草屯登場　集結40工藝師54作品傳統兼具創新

中央大學攜手國泰投信企管系開課　13名專業經理人任講師

台經院景氣中心預測蛇年「北冷南熱」　建議進軍東南亞市場

以色列拉馬甘市議員團參訪桃園青創基地　感受AR技術體驗

大甲溪光明抽蓄計畫影響周遭生活　原民議員要求至原鄉部落說明

民眾駕車途中不明原因引擎冒煙起火　大武警即刻救援

台東910劑流感疫苗已就位　20日開打

桃園擴大招募寄養家庭　全方位提升寄養家庭福利

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

卡努風災後動員族人整修　仁愛鄉春陽社區環村生態文化步道重啟用

基北北桃公共運輸定期票使用量佔全國80%　四市合力推動淨零碳排

諸羅山匠心匠藝菁英展草屯登場　集結40工藝師54作品傳統兼具創新

中央大學攜手國泰投信企管系開課　13名專業經理人任講師

台經院景氣中心預測蛇年「北冷南熱」　建議進軍東南亞市場

以色列拉馬甘市議員團參訪桃園青創基地　感受AR技術體驗

大甲溪光明抽蓄計畫影響周遭生活　原民議員要求至原鄉部落說明

民眾駕車途中不明原因引擎冒煙起火　大武警即刻救援

台東910劑流感疫苗已就位　20日開打

桃園擴大招募寄養家庭　全方位提升寄養家庭福利

唐西奇後下一個NBA驚天交易　美媒點名灰熊莫蘭特今夏恐被轉賣

歐盟外長：歐洲不同意的俄烏和平方案　將會失敗

被爆沒授權就賣台灣隊商品　廠商處理方式引來網友狂酸

4大「地雷室友」行為你遇過幾個？總是不丟垃圾只會等別人來收拾

再開直播反擊曹興誠　 謝寒冰稱從沒想公布影片：不是一直說是AI？

想睡卻睡不著？「5個方法」讓你快速入睡、一覺到天亮

快訊／張震母喪首發聲「請給予家人空間」　盼緬懷母親陪伴最後一程

孫生再道歉「連4喊對不起」　心疼女友被牽連…承諾2事會做到

行政院擬修《民法》　5年內分居3年可離婚、再婚不能拿贍養費

王偉忠長文悼念大S！　回想最後見面「記憶中她最漂亮幸福的一天」

小薰穩交鄭人碩　「結婚需要衝動」

地方熱門新聞

台中聯合大稽查　愛買、大買家被開罰

新光三越外牆仍有公安疑慮　中市府重罰

業者出新招！以租代購無痛換裝省電燈具　搶攻綠能商機

公園遊玩兒子不見人影　恆春警成功尋獲

嘉義市建國二村、復興新村市地重劃說明會

棒球經典賽大林蓋婭莊園大螢幕直播

嘉義市區長、戶政主任　及體育場場長人事異動

選品店開幕遇新光三越氣爆案　品牌霸氣宣布：捐50%營業額助受難者

土城永寧轉運站2／17啟用　10條桃園公車路線進駐

紅蘿蔔災損慘重！陳亭妃火速通報籲農業部補助

嘉義水上南靖產業園區　疏濬土方填高改善低窪

0121嘉義大埔地震台南重建修復方案出爐

外籍男子屏東市「路溜」直排輪 警:罰500元

亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事南消預賽第一

更多熱門

相關新聞

1/3學生是退休人士！中央大學歷史碩專班滿招　李騰芳後代也來讀

1/3學生是退休人士！中央大學歷史碩專班滿招　李騰芳後代也來讀

少子化導致部分大學招生不佳，但仍有不少公私立大學碩士在職專班受到退休人士喜愛。中央大學歷史所碩士在職專班高達三分之一學生是退休人士，甚至有72歲。中大歷史所指出，很多學生過去在理工領域工作，因工作關係而放棄歷史，退休後不用為生計擔心，為了興趣而選讀歷史所，還有桃園望族李騰芳後代，為了幫家族寫歷史而就讀。

中央大學新行政團隊　以培育人才為首要

中央大學新行政團隊　以培育人才為首要

中央大學投資台積電股票「獲利破5成」　教長：台大要多學習

中央大學投資台積電股票「獲利破5成」　教長：台大要多學習

中央大學輻射探測儀發射成功！首次脫離地球軌道　挑戰登月任務

中央大學輻射探測儀發射成功！首次脫離地球軌道　挑戰登月任務

《邁進—周景揚校長與中央大學》 新書發表

《邁進—周景揚校長與中央大學》 新書發表

關鍵字：

中央大學國泰投信企管系專業經理人

讀者迴響

熱門新聞

大S生前過戶2億豪宅安撫S媽！　再婚具俊曄母女曾鬧翻

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

即／台中某大學「33歲男校友」6樓墜下亡

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍！全台降溫

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

嘉義神壇火警！5歲童「躲神明桌下被壓住」燒到碳化　家庭背景曝光

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

曹興誠私密照說法「叒」改口！陳沂：自打臉太快

《無限挑戰》35歲瑜珈教練離世！最後發文：Bye

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面