中獎繳「349元稅金」反被騙光10萬存款　衰女挨告傻眼

記者黃翊婷／台北報導

女子小舒（化名）去年5月間接獲中獎通知，並被告知需要先匯款支付349元稅金，最後她不僅把帳戶內僅存的10萬元存款轉出，還把郵局提款卡寄給對方，結果反而被當成詐團成員，還吃上官司。士林地院法官日前審理之後，認定檢方證據不足，最終裁定小舒無罪，全案仍可上訴。

▲小舒以為自己幸運中獎，其實是踩中詐團的陷阱，最後不僅賠了10萬元存款，還因此挨告。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小舒去年5月間接獲中獎通知，對方要求支付349元稅金，她便依照指示匯款，接著對方又說有抽盲盒的機會，她中了11萬6666元的大獎，需要提供LINE金融卡雲端櫃檯的帳號；等到小舒上當之後，詐團再假扮成金管會人員，說她的帳戶系統出了問題，導致獎金無法匯入，必須先把帳戶裡的款項轉匯到雲端帳戶，等問題修復之後，款項就會轉匯回來，成功騙得她帳戶內僅有的10萬元存款。

後來小舒發現款項一直沒有匯回來，傳訊息詢問該金管會人員，對方又用話術誆騙，讓她將金融卡寄出，她信以為真，便前往超商金融卡寄出，結果錢沒有拿回來，自己還成了詐團幫凶，被另外2名受害者一狀告上法院。

小舒的律師表示，整個過程中小舒無法預知對方是否為詐團成員，而且2名受害者被騙的情節都與小舒相同，唯一不同的地方是小舒又被騙了金融卡，導致她從受害者的身分轉變成被告。

士林地院法官檢視小舒出示的IG、LINE對話紀錄，對話內容情節均與她的說詞一致，可見她確實有可能是因為誤信自己中獎，才會依照指示做出上述行為，況且她如果知道對方是詐團成員，應當不會將自己的存款也轉匯過去；考量到目前檢方提出的證據尚無法證明小舒有任何幫助詐欺、幫助洗錢的行為，最終裁定她無罪，全案仍可上訴。