　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中獎繳「349元稅金」反被騙光10萬存款　衰女挨告傻眼

記者黃翊婷／台北報導

女子小舒（化名）去年5月間接獲中獎通知，並被告知需要先匯款支付349元稅金，最後她不僅把帳戶內僅存的10萬元存款轉出，還把郵局提款卡寄給對方，結果反而被當成詐團成員，還吃上官司。士林地院法官日前審理之後，認定檢方證據不足，最終裁定小舒無罪，全案仍可上訴。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）有LOGO版，原編號2784228。

▲小舒以為自己幸運中獎，其實是踩中詐團的陷阱，最後不僅賠了10萬元存款，還因此挨告。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小舒去年5月間接獲中獎通知，對方要求支付349元稅金，她便依照指示匯款，接著對方又說有抽盲盒的機會，她中了11萬6666元的大獎，需要提供LINE金融卡雲端櫃檯的帳號；等到小舒上當之後，詐團再假扮成金管會人員，說她的帳戶系統出了問題，導致獎金無法匯入，必須先把帳戶裡的款項轉匯到雲端帳戶，等問題修復之後，款項就會轉匯回來，成功騙得她帳戶內僅有的10萬元存款。

後來小舒發現款項一直沒有匯回來，傳訊息詢問該金管會人員，對方又用話術誆騙，讓她將金融卡寄出，她信以為真，便前往超商金融卡寄出，結果錢沒有拿回來，自己還成了詐團幫凶，被另外2名受害者一狀告上法院。

小舒的律師表示，整個過程中小舒無法預知對方是否為詐團成員，而且2名受害者被騙的情節都與小舒相同，唯一不同的地方是小舒又被騙了金融卡，導致她從受害者的身分轉變成被告。

士林地院法官檢視小舒出示的IG、LINE對話紀錄，對話內容情節均與她的說詞一致，可見她確實有可能是因為誤信自己中獎，才會依照指示做出上述行為，況且她如果知道對方是詐團成員，應當不會將自己的存款也轉匯過去；考量到目前檢方提出的證據尚無法證明小舒有任何幫助詐欺、幫助洗錢的行為，最終裁定她無罪，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 3607 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／杜特蒂返國被捕！　已送往海牙國際法院
Andy嘆「分手家寧遭一腳踢開」　一家人切割他：把我當工具人
印度女遊客、女導遊遭3男輪流性侵！　觀光客嚇壞「掀退房潮」
獨／大安區男女互砍！男「開窗墜落」　女中多刀
快訊／杜特蒂被捕「押往海牙」！　副總統女兒發聲
幕後／推「廢死公投綁罷免」恐成一場空　藍憂中選會切分兩戰場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／北市大安區驚傳男女互砍！男「開窗墜落」女受刀傷雙雙送醫

律師團稱「生命隨時有危險」　沈慶京求交保自曝室友幫換引流管

獨／起底囂張陸配「亞亞」公然宣傳武統　移民署出手廢居台許可

獨／「名媛界大S」被前夫告了　夜店大亨親赴士林地檢署開庭

女公關喝掛遭撿屍「醒來受困」！警消出動雲梯車救援

快訊／高雄大寮電纜工廠火警　紅色烈焰直竄天際

沈慶京開庭鬥嘴檢方「逼我咬柯P」　不認罪哽咽：我怎麼做得出來

台中「襯衫棒球隊」討150萬！巧遇躲債男狂扁　還跳車頂猛踹

醫大生遭酒駕撞亡…父見遺體崩潰：爸爸來帶你回去了！母心碎流淚

獨／雲云技術長遭殺害　昔日部屬揭暖舉：可惜沒機會多認識您

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

#竹聯幫 大老 #麥可 涉恐嚇毆富商遭逮！被問「爭大位」急撇清

女兒抓周來回撿起警槍！警察父母當場大崩潰XD

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

【三寶combo】騎車滑手機打燈又不轉…最後還直衝防撞桿？

獨／北市大安區驚傳男女互砍！男「開窗墜落」女受刀傷雙雙送醫

律師團稱「生命隨時有危險」　沈慶京求交保自曝室友幫換引流管

獨／起底囂張陸配「亞亞」公然宣傳武統　移民署出手廢居台許可

獨／「名媛界大S」被前夫告了　夜店大亨親赴士林地檢署開庭

女公關喝掛遭撿屍「醒來受困」！警消出動雲梯車救援

快訊／高雄大寮電纜工廠火警　紅色烈焰直竄天際

沈慶京開庭鬥嘴檢方「逼我咬柯P」　不認罪哽咽：我怎麼做得出來

台中「襯衫棒球隊」討150萬！巧遇躲債男狂扁　還跳車頂猛踹

醫大生遭酒駕撞亡…父見遺體崩潰：爸爸來帶你回去了！母心碎流淚

獨／雲云技術長遭殺害　昔日部屬揭暖舉：可惜沒機會多認識您

醫揭「5種蛋疼警訊」！睪丸癌15～35歲男最易得：初期不會痛

快訊／杜特蒂返國被捕！菲媒證實「已送往海牙國際法院」

《風之谷》登台大銀幕　首週末「票房破1700萬」海報被搶爆！

吃對油「死亡風險大降」！醫師：常吃奶油死亡風險增15％

氣候異常...國姓鄉草莓收成率腰斬　農業部現金救助申請至3／24

HBL新科MVP劉程恩自爆當初沒人要　感謝伯樂黃萬隆

Andy嘆「分手家寧遭一腳踢開」　一家人切割他心寒：把我當工具人

鼓鼓娶大元13天...親曝心聲　竟大膽「約粉絲一起睡覺」！

獨／北市大安區驚傳男女互砍！男「開窗墜落」女受刀傷雙雙送醫

婁峻碩讚老婆戴Tiffany好美　Lock珠寶上身甜蜜說「感情已鎖住」

#柯文哲 奔喪哭喊 「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」 #追思文

社會熱門新聞

中壢警掃蕩色情「三仙巷」　查獲26應召女+嫖客

台南婦騎車載3小孩　家境困難警通報協助

爆乳「黃牛」大起底！　律師、警察、民代都涉案

女大生只同意「前戲」　遭台南紳士奪走第一次

即／涉恐嚇富商千萬！竹聯幫大老「麥可」200萬交保

高雄電纜工廠火警紅色烈焰直竄天際

台中一晚再抓17人酒駕送辦　537警力出動

車停路邊遭磁磚砸損　車主求償10萬遭駁回

沈慶京開庭哽咽不認罪「逼我咬柯P」

技術長命案解剖　氣管動脈全斷7刀奪命

前女友傳訊人夫「想衝撞我嗎」　新婚妻驚見鹹濕對話崩潰

醫大生遭酒駕撞亡…父見遺體崩潰：爸爸來帶你回去了！

即／台中年輕男高處墜落　無生命跡象搶救中

23歲男無照又酒駕撞死醫大生　前檢座曝：前2次都能「用錢解決」

更多熱門

相關新聞

小心詐騙！王品集團遭冒名　澄清未舉辦「小小廚師」活動

小心詐騙！王品集團遭冒名　澄清未舉辦「小小廚師」活動

近來詐騙案件層出不窮，王品（2727）旗下西堤、陶板屋、夏慕尼、原燒、和牛涮等各品牌，遭不肖人士宣稱租借場地舉辦「小小廚師」體驗活動，並製作廣告圖文於Facebook、Instagram等社群渠道投放廣告，意圖誤導民眾點擊連結、加入Line群組進而騙取個資。王品集團請民眾多加留意，請勿加入任何不明群組，並提供任何重要個資，以免遭不肖人士利用。

line收到執行署傳繳通知　屏東分署：是詐騙

line收到執行署傳繳通知　屏東分署：是詐騙

遭冒名舉辦小小廚師　王品發聲明

遭冒名舉辦小小廚師　王品發聲明

手機護照還在詐團手上　外籍車手持續羈押

手機護照還在詐團手上　外籍車手持續羈押

砸75萬投資　他收到報酬「8株人參」

砸75萬投資　他收到報酬「8株人參」

關鍵字：

士林地院詐騙

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！她曾傳訊求饒：救救我

金賽綸生前「認愛開撕金秀賢」未公開發文曝光！

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情

快訊／翻車！稱「賴清德兒子躲美國不當兵」　退將道歉：與事實不符

日女聲優當街遭男粉砍死！　最後直播畫面曝

輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心跳停止」

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台

中壢警掃蕩色情「三仙巷」　查獲26應召女+嫖客

遭退將稱「兒子躲美國不當兵」　賴清德寄律師函要求「公開道歉」

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」

金賽綸家人痛揭「10內幕控訴金秀賢」！

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

台積電「最怕的大錢坑」曝光！　專家警告：一旦成真快賣

親吻金賽綸照片曝光　金秀賢公司緊急回應

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

更多

最夯影音

更多

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面