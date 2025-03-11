覆議表決前夕！卓榮泰派誰約私下見面？　黃國昌點名：就是馬永成

▲黃國昌爆料，行政院政務委員馬永成傳話，卓榮泰想跟黃私下見面。（圖／行政院提供）

記者袁茵／台北報導

立法院11日起處理總預算、財劃法修法覆議案，但就在表決前夕，民眾黨主席黃國昌昨（10日）爆料，行政院長卓榮泰透過一名政委傳話想約私下見面，但自己回答「不可能」；黃國昌今（11日）早透露，該名政委是「（總統）賴清德派去行政院督軍的那一位。」而黃國昌晚上直接點出人名，就是政務委員馬永成。

黃國昌11日接受「政治一點明」節目專訪，並於晚上8時30分播出。主持人樊啓明詢問，明天下午要進行覆議案表決，今早爆出有政委替卓榮泰傳話想約見面，因為是負責府院黨協調、做議題設定的人，「就我自己了解，就是馬永成有跟你聯繫，說卓榮泰想私底下跟你碰面？」

黃國昌坦言「是。」但這件事情沒有這麼複雜，大約兩週前有一名長輩打給他稱與馬永成見面，而馬永成向該長輩轉達，卓榮泰希望私下拜訪黃國昌，「我聽了就愣一下，我的第一個問題是要談什麼？第二個，我就直接請他回去告訴馬政委3個字『不可能』。」

樊啓明追問，所以只是說想見面，但沒說要談什麼？黃國昌稱，「沒有，他說他想私下拜訪我，我就很明確回絕了。」而且自己還請該名長輩回話說，民進黨心知肚明為什麼不可能，「我可以被你們騙一次，但不會被騙第二次。」

▲黃國昌10日爆料，有政委傳話說行政院長卓榮泰想私下見面，但他回答「不可能」。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）

黃國昌10日晚間在YouTube開直播時爆料，卓榮泰大約一週前透過一名政委傳話，希望他可以私下跟跟卓榮泰見面，「我的回答很簡單，不可能！」民進黨的人非常清楚知道為什麼不可能，2017年為《勞基法》一事，自己在總統官邸見前總統蔡英文，自己本來回去要發新聞稿，結果民進黨卻要他「不能講」、「當沒發生過」。

黃國昌指出，當年過一週後，民進黨卻透過媒體放消息稱「黃國昌說自己反黑箱，結果跑去求見蔡英文搞黑箱協商」等報導，所以這次卓榮泰派政委傳話想私下見面，「我就送他三個字，不可能！你有什麼話要談就公開講，你說要私下找我談？不好意思，你們完全沒有讓人信賴的理由！」

而黃國昌11日上午於立院召開「民進黨政府貪腐浪費，A走的錢何時要討回」記者會時，被問及是哪位政委傳話，以及卓想要談什麼，是大罷免、總預算或財劃法覆議案嗎？黃國昌回應，「政委就是賴清德派去行政院督軍的那一位。」

黃國昌說，自己已經講得很明確，私下見面是絕對不可能的，民進黨人前手牽手、背後下毒手的史跡斑斑，「我這個人個性是可以被騙一次，但不會被騙第二次。」要談什麼內容都可以，但就是公開談，檯面上指著民眾黨與他是「中共同路人」，結果私下卻傳話想會談，「民進黨這種鬥爭手法，跟中共有何異？」

最後，黃國昌強調，「要談可以，看你要談什麼，就公開談，我可以被你們騙一次，但我不會被你們騙第二次。」

▼黃國昌、張啓楷「民進黨政府貪腐浪費，A走的錢何時要討回」記者會。（圖／民眾黨提供）