太陽光電1GW目標在望　台中綠能發展大躍進

▲台中太陽光電成長5倍，台中市政府統計在市長盧秀燕任內將破1百萬瓩。（圖／台中市經發局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市太陽光電裝置容量在市長盧秀燕任內大幅成長，預計在她任期結束前達到1GW（百萬瓩）的目標。截至2024年底，台中市太陽光電裝置容量已達81.2萬瓩，相較2019年的13.7萬瓩，成長超過5倍，相當於1.4座燃煤機組，每年可產生超過8.8億度綠電，足夠供應24萬戶家庭用電，相當於台中市每100戶住宅就有22戶使用綠電。

台中市政府採取「先公後私、先大後小」策略推動太陽光電。在「先公後私」方面，市府機關帶頭設置太陽光電，建置比例高達95%，與其他政府機關合計裝置容量約19萬瓩，佔全市總裝置容量的23.4%。私部門則佔76.6%，包含停車場、工廠、農業設施及商業建築物等。「先大後小」方面，市府督促用電大戶和特定工廠設置再生能源，目前已建置約18.9萬瓩，佔全市總裝置容量的23.3%。此外，市府也透過補助和綠能屋頂計畫鼓勵民眾參與。

為避免地面型太陽光電的環境爭議，台中市政府將加嚴審查相關申請，並以屋頂型太陽光電為主要推動方向。市府正積極制定「台中市永續淨零自治條例」，草案中新增規定要求新闢產業園區廠房屋頂設置至少50%面積的太陽光電設備，並允許在既存違章建築屋頂設置再生能源發電系統。此外，市府也將爭取中央經費補助，推廣小面積屋頂型光電。

依目前每年新增超過10萬瓩的成長速度，預計在盧市長任期屆滿前可達成1GW的目標。市府將持續推動太陽光電發展，鼓勵企業參與ESG，期望在促進經濟發展的同時，達成能源轉型、降低空污，並吸引更多企業投資台中。