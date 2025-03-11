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人潮回籠！台中大遠百鼎泰豐現排隊人龍　購物節開跑搶店王商機

▲中部百貨,大遠百,鼎泰豐,中友百貨。（圖／記者游瓊華攝）

▲受到台中新光三越氣爆影響，隔壁的大遠百一度人氣直墜，但現消費者終於回籠，鼎泰豐平日下午又見排隊人潮。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

位在台中新光三越隔壁，在氣爆事件後慘遭池魚之殃，人氣慘跌的台中大遠百近日終於見到消費者逐漸回籠，人氣餐廳鼎泰豐門口在平日下午也出現排隊人潮。隨著母親節檔期接近，大遠百也宣布美麗購物節VIP預購自3月12日到19日開打，同享正檔促銷加碼優惠，就是要趁機補位店王新光三越中港店錢潮；另外，中友百貨則迎來33周年慶，館方不諱言，新光事件後來店成長2位數，也推出最高23%回饋吸引消費者上門。

▲中部百貨,大遠百,鼎泰豐,中友百貨。（圖／記者游瓊華攝）

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▲大遠百美麗購物節VIP預購自3月12日到19日開打。（圖／記者游瓊華翻攝）

大遠百美麗購物節祭出化妝品、內睡衣累計3000元送300元，單筆滿1萬元再加送200元，遠百APP會員百貨服飾單筆4000元送300元、累計滿3萬元再加送800元，保健器材單筆5000元送500元，大家電單筆1萬元送1000元，國際精品(珠寶/手錶/配件指定專櫃/MEISSEN)單櫃1萬元送500元，國際精名品指定專櫃單櫃1萬元送1000元。針對信用卡祭出14大銀行化妝品單筆分6期刷1萬送350元，4大銀行全館單筆分期刷6000元送200元、1萬元送350元。

▲中部百貨,大遠百,鼎泰豐,中友百貨。（圖／記者游瓊華攝）

▲中友百貨推190萬元油電混合車抽獎。（圖／記者游瓊華攝）

另外，中友百貨也適逢33周年慶，端出多重回饋好禮以及市價190萬元VOLVO高效輕油電車抽獎，引爆百貨上半年度消費大戰。中友百貨副店長王勝豐表示，33週年慶即將於3月13日開放全館預購，第一波促銷到4月16日，主力化妝品推出超值特惠組合，全館滿千贈點、品牌日回饋再加碼、頂級白金化妝品滿額再回饋，推出190萬元的高效輕油電車壓軸抽獎；還與14大銀行聯合推出刷卡滿額禮，投入超過1.8億元促銷預算，最高回饋23%，回饋內容堪數年度最大。B棟13F現正推出日本美食物產展，網羅日本道地美食特展，3月13日到18日同享全館滿3000元贈600點活動。

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