領中國身分證仍需服義務役　顧立雄：不會讓他從事機敏性工作

▲國防部長顧立雄。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

國防部規劃針對志願役考生增列「未具雙重國籍切結書」，至於義務役，國防部10日表示，擁有中國身分證的台灣役男仍須服兵役。國防部長顧立雄今（11日）受訪時回應，台灣人民有其應盡責任跟義務，有中國身分證的台灣役男進來之後會提考核管制進行輔導，也不會讓他從事機敏性工作。另，媒體也追問，重大軍購案剩兩項延宕？顧立雄回應，剩F16V跟AGM1547，美方已經承諾會加快交付流程。

海軍楊姓志願役士兵遭中配母親逕自取得中國身分證，引起討論，國防部2月12日於記者會表示，依據「兩岸人民關係條例」，如在中國地區設有戶籍，即喪失在台灣擔任軍職與公職權利。另自願從軍者基於國家忠誠義務，依現行「國籍法」、「公務人員任用法」規範，中華民國國民擔任公職者，不得具雙重國籍。

對於媒體質疑，持中國身分證也要服義務役？會不會叛國之嫌？顧立雄回應，台灣人民有其應盡責任跟義務，這是兩岸人民關係條例明文規定，進來之後會提考核管制進行輔導，也不會讓他從事機敏性工作，足以進行相關必要作為，國防部本來就會加以輔導跟考核，那個狀況是假定性狀況，自己很難回答。

至於役男需要主動告知，還是國防部會清查？顧立雄表示，現在就是清查，內政部也好，都會做相關清查。

至於現役軍人對敵效忠要負刑責？顧立雄指出，基於法制化要求進行相關修正，這次明列在陸海空軍刑法中，對於相關要件經過研討、預告，如果大家有疑義可以提出，已經經過相關討論，法制化後適用上會更明確。

也有媒體詢問，國防部與美合作？顧立雄回應，美相當積極，就無人機部分，導入供應鏈，協助大家一起努力，去年九月美國商務部也帶團過來，已經有一定成果，民間跟中科院已經就相關技術跟零組件合作、研發，相信很快就會獲得好的結果。

顧立雄表示，取各國優勢，排除中國在無人機上如此大的比例，關鍵零件上打造安全供應鏈，現在包含美國在內，各國無人機合作發展日新月異，很快就會取得不錯成果，最重要是有自主生產鏈，因應各種狀況才能有足夠的無人機能量，才有幫助。想辦法在民雄園區研發、驗證，廠商一定要在那個地方，有相關技術一起討論，構成很好的生態系統。