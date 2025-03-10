役男持陸身分證仍要當兵！　陸委會：防藉此逃避兵役

▲陸委會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

政府近期正清查公務人員不得持有大陸身分證、護照、定居證、居住證，並填寫具結書，範圍更擴及公設財團法人與公營事業。不過，若是役男擁有大陸身分證，仍需入營當兵，陸委會解釋，這是為了維護服役公平性，並避免役齡男子藉此逃避兵役。

日前，海軍168艦隊楊姓士兵被陸配母親強制申領大陸身分證，擔憂失去中華民國國籍，主動向政府機關求助。最後因當事人自始並無申領大陸身分證意願，又主動尋求政府協助，政府決議保留該名士兵之台灣人民身分。

國防部近日擴大清查軍士官兵有無持有大陸身分證，今（10）日更表示，僅全面宣導及清查，並未要求義務役男須放棄大陸地區身分證；義務役男如持有大陸身分證，依法仍須完成兵役義務。

▼國軍。（示意圖／軍聞社）

陸委會晚間也援引兩岸條例規定表示，違反規定在中國大陸設有戶籍或領用護照者，喪失台灣人民身分，並由戶政機關註銷其台灣地區之戶籍登記；但其因台灣地區人民身分所負之責任及義務，不因而喪失或免除。

另依兩岸條例施行細則第11條規定，第9條之1第2項但書所稱因台灣地區人民身分所負之責任及義務，指因台灣地區人民身分所應負之兵役……等法律責任、義務。

陸委會強調，上開條文係為維護服役公平性，避免我國役齡男子利用在兩岸間轉換身分，來逃避兵役。針對役男於役齡期間尚未完成服役者，國籍法亦有不許可役男放棄國籍之規定。

陸委會最後指出，至於具有中國大陸身分之役男入營後，國防部會有適當管理方式，以維護國家安全。