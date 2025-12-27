23:05東北外海7.0大地震！全台深夜劇烈搖晃　網驚：921後最有感

記者董美琪／綜合報導

今（27）日晚間 23 時 05 分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0的強震。由於地震深度達72.8公里，加上全台最大震度多達4級，深夜的劇烈搖晃瞬間驚醒無數民眾，各大社群平台（PTT、Threads、Facebook）瞬間被「地震文」灌爆。

民眾第一時間真實反應

「上下搖完接左右」： 許多網友描述這次地震體感非常驚人，「原本以為是小震，結果越搖越大，完全不敢睡」、「這次搖很久，感覺牆壁都在發出聲音」。

「921 的既視感」： 不少經歷過 921 地震的網友紛紛留言：「這是我繼921之後，體感最明顯的一次」、「那個搖晃頻率真的很恐怖，心跳漏一拍」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國家級警報狂響： 由於地震規模極大，全台網友的國家級警報幾乎同時響起，雖然被嚇到，但不少人表示「這次警報滿準的，響完馬上就開始搖」。

網友分享：「台北高樓層晃到頭暈，衣櫃都在移位」、「台南、高雄也超級有感，全台灣都醒了吧」。

各地震度

根據中央氣象署報告，全台多地受災感明顯：

宜蘭、台北、新北、花蓮、桃園、台中、南投、苗栗、彰化、雲林、嘉義、台南：最大震度均達 4 級。

網友暖心互報平安

在恐慌之餘，各大討論區也湧現溫馨互動「大家還好嗎？希望全台無災情」、「第一時間先去開大門，大家注意餘震」。