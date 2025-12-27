桃園議員遇強震受困電梯！驚悚畫面曝光嚇瘋：瞬間我以為會解體

記者董美琪／綜合報導

今（27）日全台有感地震再度襲來，不少民眾在驚慌中尋找掩護。桃園市八德區議員許家睿也在社群平台分享了一段驚心動魄的經歷，地震發生當下他正搭乘電梯，強烈的搖晃讓電梯內部發出劇烈聲響，他驚恐直呼：「人生跑馬燈在閃，一瞬間覺得電梯要解體了！」

電梯變「搖滾區」 驚悚音效如災難片

許家睿議員上傳的影片顯示，地震發生時他正受困在狹窄的電梯空間內，畫面中電梯劇烈晃動，伴隨著金屬摩擦與撞擊的巨大聲響。許家睿在貼文中心有餘悸地寫道：「我快嚇死！當下真的覺得電梯會解體。」

▲大地震瞬間電梯劇烈晃動。（圖／桃園八德區許家睿議員提供）



有網友詢問地震時電梯是否會自動停止？許家睿則回應，當時電梯依然「繼續運作」，並未立刻停靠。這段真實的受困視角流出後，吸引大批網友關注，紛紛留言：「這音效完全是大型災難片等級」、「目前看到報平安影片裡最恐怖的」、「真的是搖滾區」。

影片下方湧入大量留言關心，網友紛紛表示：「這是我最怕遇到的情況」、「議員反應很快，竟然還記得錄影」、「這真的要去收驚」。也有專業網友提醒，若在電梯內遇到地震，應立即按下所有樓層按鈕，並在最快停靠的樓層迅速離開。

更有民眾分享慘痛經驗，表示曾遇過地震導致電梯從8樓下墜到3樓，呼籲大家地震當下千萬別進電梯，以免發生受困意外。所幸此次許家睿議員最終平安脫困，目前桃園市各區也正持續關注是否有其他災情傳出。