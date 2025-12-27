　
生活

桃園議員遇強震受困電梯！驚悚畫面曝光嚇瘋：瞬間我以為會解體

記者董美琪／綜合報導

今（27）日全台有感地震再度襲來，不少民眾在驚慌中尋找掩護。桃園市八德區議員許家睿也在社群平台分享了一段驚心動魄的經歷，地震發生當下他正搭乘電梯，強烈的搖晃讓電梯內部發出劇烈聲響，他驚恐直呼：「人生跑馬燈在閃，一瞬間覺得電梯要解體了！」

▲▼ 。（圖／）

電梯變「搖滾區」 驚悚音效如災難片
許家睿議員上傳的影片顯示，地震發生時他正受困在狹窄的電梯空間內，畫面中電梯劇烈晃動，伴隨著金屬摩擦與撞擊的巨大聲響。許家睿在貼文中心有餘悸地寫道：「我快嚇死！當下真的覺得電梯會解體。」

▲▼大地震瞬間搭電梯。（圖／桃園八德區許家睿議員提供）

▲大地震瞬間電梯劇烈晃動。（圖／桃園八德區許家睿議員提供）

有網友詢問地震時電梯是否會自動停止？許家睿則回應，當時電梯依然「繼續運作」，並未立刻停靠。這段真實的受困視角流出後，吸引大批網友關注，紛紛留言：「這音效完全是大型災難片等級」、「目前看到報平安影片裡最恐怖的」、「真的是搖滾區」。

影片下方湧入大量留言關心，網友紛紛表示：「這是我最怕遇到的情況」、「議員反應很快，竟然還記得錄影」、「這真的要去收驚」。也有專業網友提醒，若在電梯內遇到地震，應立即按下所有樓層按鈕，並在最快停靠的樓層迅速離開。

更有民眾分享慘痛經驗，表示曾遇過地震導致電梯從8樓下墜到3樓，呼籲大家地震當下千萬別進電梯，以免發生受困意外。所幸此次許家睿議員最終平安脫困，目前桃園市各區也正持續關注是否有其他災情傳出。

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪
蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動
台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝
脫口秀演員喊「走的是曹西平不是我」！　急刪文道歉了

強震網嚇慘：以為要掉顛倒世界

強震網嚇慘：以為要掉顛倒世界

台灣東部海域27日深夜發生規模7.0強震，全台明顯有感，不少民眾在睡夢中被震醒，也有大量網友第一時間湧入社群平台分享驚魂瞬間。一名網友發文表示，地震發生當下自己正身處13樓觀看影集《怪奇物語》，突如其來的劇烈搖晃，讓他瞬間誤以為「要掉進顛倒世界」，貼文曝光後引發大量共鳴。

台灣7.0強震！福建多地有感　陸網友嚇

台灣7.0強震！福建多地有感　陸網友嚇

明明自己也超害怕　看護緊抱護阿嬤

明明自己也超害怕　看護緊抱護阿嬤

開台遇地震！統神狂喊「太誇張」

開台遇地震！統神狂喊「太誇張」

深夜7.0強震！宏匯廣場前馬路「出現龜裂」

深夜7.0強震！宏匯廣場前馬路「出現龜裂」

地震

