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加拿大出手！安大略電力輸美徵收25％附加費　川普：濫用關稅

▲▼ 加拿大安大略省省長福特（Doug Ford）。（圖／路透）

▲安大略省省長福特宣布，輸往美國3州的供電徵收25%報復性附加費。（圖／路透） 

記者詹雅婷／綜合報導

面對美國總統川普祭出的關稅措施，加拿大除了有候任總理卡尼（Mark Carney）喊話維持對美國商品徵收報復性關稅，安大略省省長福特10日宣布，輸往美國3州的供電徵收25%報復性附加費，直到美國關稅威脅消失為止。對此，川普批評加拿大是關稅濫用者，將在下月討回一切。

德國之聲、路透等報導，安大略省為美國密西根州、明尼蘇達州、紐約州供電，如今依據安大略省省長福特（Doug Ford）的最新指示，所有把電輸往美國的發電廠現在都必須在電價基礎上加收25%附加費用，也就是每兆瓦時（MWh）增加10加幣（約新台幣228元）。依據估算，每日徵收的附加費上看30萬至40萬加幣。

福特此舉是為了報復川普提議對加拿大產品徵收25%關稅的措施，「川普總統的關稅對美國經濟來說是一場災難，讓美國家庭與企業生活成本更高。除非關稅威脅徹底消失，否則安大略省不會退縮」，「若有必要，將會毫不猶豫提高收費」，甚至全面中斷電力出口。

對此，川普則在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，加拿大對美國許多農產品徵收250%至390%的關稅，安大略省還宣布要對電力徵收25%附加費，「我們的關稅是對等的，會在4月2日這天全數奉還，加拿大是關稅濫用者，一直都是，美國不會再為加拿大提供補貼。我們不需要你們的汽車、不需要你們的木材、不需要你們的能源，你們很快就會發現這一點，讓美國再次偉大！」

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