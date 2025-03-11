　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美2026退出WHO　外交部：美挺台國際參與「沒有改變也沒有減弱」

▲▼台美關係，美台關係。（圖／路透）

▲外交部表示，川普對台灣國際參與的支持，沒有改變也沒有減弱。（圖／路透）

政治中心／台北報導

美國將於2026年1月22日退出世界衛生組織（WHO），外交部11日表示，川普政府對台灣國際參與的支持「沒有改變、也沒有減弱」，美方在世衛執委會議的兩次挺台發言，「這是一個非常強而有力的訊號」。對於美國國務院更新官網中「美台關係現況」部分文字，外交部也強調不做過多解讀，且美方政府人事尚未完全到位，未來美台雙方的合作仍持續協調中。

美國總統川普（Donald Trump）1月20日宣誓就任後數小時，便宣布美國將退出WHO，而聯合國於1月23日證實，已於1月22日收到美國的退出信函，該決定將於1年後，也就是2026年1月22日生效。

根據「中央社」報導，外交部國組司長孫儉元在今天的例行記者會後受訪時表示，WHO第156屆執委會議上，美方兩次發言均與台灣有關，不僅重申支持台灣參與WHO和世衛大會（WHA），也反駁中國對聯大第2758號決議的謬論，「這是一個非常強而有力的訊號」。此外，美日外長會議及美日韓會後聲明，也重申對台灣國際參與的支持。

孫儉元強調，目前看來，川普政府對台灣國際參與的支持「沒有改變、也沒有減弱」，包括國務卿在內的各級官員也做了類似的重申與保證，這都是正面訊號。外交部將密切關注美方在經費資源、人事上的安排，並盡快進行台美雙方的團隊銜接與溝通，相信外交部5月的推案可延續以往的力道。

▲▼美國國務院更新美台關係現況，刪除「不支持台獨」相關字句。（圖／翻攝美國務院官網）

▲美國國務院更新美台關係現況，刪除「不支持台獨」相關字句。（圖／翻攝美國務院官網）

此外，媒體詢問美國國務院2月13日更新官網的「美台關係現況」事實文件，提到「美國將持續支持台灣有意義地參與國際組織，包括在適當情況下成為正式會員」，孫儉元表示，對此文字改變表示歡迎，但不願做過多解讀，尤其美國政府人事尚未完全到位，這些文字改變的背後意涵及雙方未來合作方式仍在持續與美方協調中。

另外，根據「法新社」報導，川普1月簽署行政命令，要求暫時凍結所有美國對外援助。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）10日在社群媒體平台X發文表示：「經過6週檢視，我們目前正式將美國國際開發總署83%的計畫取消」。對此，外交部發言人蕭光偉於記者會上表示，外交部持續關注美國行政部門目前公布的政策，並穩健務實推進台美夥伴關係，將可能影響降到最低。

▲▼世界衛生組織（WHO）。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）證實已收到美國退出信函，將於2026年1月22日生效。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 3607 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紅色空汙警戒！「髒濃霧壟罩」長期吸恐肺癌　醫提醒戴口罩
快訊／杜特蒂返國被捕！　已送往海牙國際法院
Andy嘆「分手家寧遭一腳踢開」　一家人切割他：把我當工具人
印度女遊客、女導遊遭3男輪流性侵！　觀光客嚇壞「掀退房潮」
獨／大安區男女互砍！男「開窗墜落」　女中多刀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／推「廢死公投綁罷免」恐成一場空　藍憂中選會切分兩戰場

台人移民中國「被剝奪權利還要當兵」！媒體人：破政府邏輯貓屁不通

馬英九遭移民署約談　邱毅轟：賴清德羞辱人、遂行綠色恐怖

綠委稱美台先進製程時間差3年以上　卓揆：確保領先地位

大罷免0比34慘輸！藍質疑查對不公　中選會曝流程籲不要詆毀

屢被傳空降參戰高雄市長！潘孟安曝「不敢南下」原因：扯太遠了

喊話國民黨說清楚罷免戰略　前藍委點問題：大家不知道在打什麼仗

戰鬥藍助盧秀燕選黨魁？　趙少康點名韓國瑜：院長不能選主席嗎

AIT證實資助黑熊學院：台美共同價值　為民間非營利組織提供資金

賴清德親訪軍聞社、青報：抵禦無煙硝攻勢　重要性不低於三軍部隊

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

#竹聯幫 大老 #麥可 涉恐嚇毆富商遭逮！被問「爭大位」急撇清

女兒抓周來回撿起警槍！警察父母當場大崩潰XD

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

【三寶combo】騎車滑手機打燈又不轉…最後還直衝防撞桿？

幕後／推「廢死公投綁罷免」恐成一場空　藍憂中選會切分兩戰場

台人移民中國「被剝奪權利還要當兵」！媒體人：破政府邏輯貓屁不通

馬英九遭移民署約談　邱毅轟：賴清德羞辱人、遂行綠色恐怖

綠委稱美台先進製程時間差3年以上　卓揆：確保領先地位

大罷免0比34慘輸！藍質疑查對不公　中選會曝流程籲不要詆毀

屢被傳空降參戰高雄市長！潘孟安曝「不敢南下」原因：扯太遠了

喊話國民黨說清楚罷免戰略　前藍委點問題：大家不知道在打什麼仗

戰鬥藍助盧秀燕選黨魁？　趙少康點名韓國瑜：院長不能選主席嗎

AIT證實資助黑熊學院：台美共同價值　為民間非營利組織提供資金

賴清德親訪軍聞社、青報：抵禦無煙硝攻勢　重要性不低於三軍部隊

推展全民國防　海軍敦睦支隊航抵澎湖

紅色空汙警戒！西部「髒濃霧壟罩」長期吸恐肺癌　醫提醒戴口罩

周天成全英賽開紅盤！直落2退法國好手　16強恐碰球王石宇奇

醫揭「5種蛋疼警訊」！睪丸癌15～35歲男最易得：初期不會痛

快訊／杜特蒂返國被捕！菲媒證實「已送往海牙國際法院」

《風之谷》登台大銀幕　首週末「票房破1700萬」海報被搶爆！

吃對油「死亡風險大降」！醫師：常吃奶油死亡風險增15％

氣候異常...國姓鄉草莓收成率腰斬　農業部現金救助申請至3／24

HBL新科MVP劉程恩自爆當初沒人要　感謝伯樂黃萬隆

Andy嘆「分手家寧遭一腳踢開」　一家人切割他心寒：把我當工具人

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

政治熱門新聞

快訊／翻車！稱「賴清德兒子躲美國不當兵」　退將道歉：與事實不符

遭退將稱「兒子躲美國不當兵」　賴清德寄律師函要求「公開道歉」

遭爆施壓醫院　羅廷瑋打臉：沒開診怎大小聲？

藍提普發現金1萬！陳其邁：不該是常態

大罷免0比34慘輸！藍質疑查對不公　中選會曝流程籲不要詆毀

不是洪孟楷！他爆羅廷瑋才是施壓醫院藍委　轟「像個男人敢做敢當」

罷免34:0　藍：中選會幫忙不能幫到這麼過分

趙少康怒問賴清德：是否該把魏哲家抓起來？

50萬標案拆20家廠商投標　卓榮泰：各位委員認為有可能嗎？

憂台積電失競爭力！卓榮泰「你代表中央政府？」　傅崐萁停5秒才開口

郭智輝二度為失言鞠躬道歉　曝台積電投資審核尚未進入行政程序

持續掛蛋！藍營罷免黃捷等4綠委一階段也未過　3待補件、1撤案

柯文哲未戴戒具奔喪！黃智賢：陳水扁不如柯

美稱可提供核能協助　國民黨團列優先議程

更多熱門

相關新聞

接力棒「猛k對手頭」畫面曝　她哭喊冤

接力棒「猛k對手頭」畫面曝　她哭喊冤

美國維吉尼亞州一所高中日前舉辦接力賽，結果竟有一名女選手接棒後，在彎道被超前後，直接拿著接力棒毆打對手頭部，畫面全被拍了下來，周圍的觀眾都倒抽了一口氣。動手的女選手事後聲淚俱下表示，「我絕對不會故意打人。」

美中狂舉債！她曝台灣負債率讚：財務非常強

美中狂舉債！她曝台灣負債率讚：財務非常強

女大生出國度假　穿比基尼消失在海邊

女大生出國度假　穿比基尼消失在海邊

傳川普4月見習近平　昌喊話賴幹點正事

傳川普4月見習近平　昌喊話賴幹點正事

前顧問：美經濟不穩定　川普關稅政策被誤導

前顧問：美經濟不穩定　川普關稅政策被誤導

關鍵字：

美國WHO外交部美台關係

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！她曾傳訊求饒：救救我

金賽綸生前「認愛開撕金秀賢」未公開發文曝光！

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情

快訊／翻車！稱「賴清德兒子躲美國不當兵」　退將道歉：與事實不符

日女聲優當街遭男粉砍死！　最後直播畫面曝

輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心跳停止」

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台

中壢警掃蕩色情「三仙巷」　查獲26應召女+嫖客

遭退將稱「兒子躲美國不當兵」　賴清德寄律師函要求「公開道歉」

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」

金賽綸家人痛揭「10內幕控訴金秀賢」！

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

台積電「最怕的大錢坑」曝光！　專家警告：一旦成真快賣

親吻金賽綸照片曝光　金秀賢公司緊急回應

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

更多

最夯影音

更多

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面