美2026退出WHO　外交部：美挺台國際參與「沒有改變也沒有減弱」

▲外交部表示，川普對台灣國際參與的支持，沒有改變也沒有減弱。（圖／路透）

政治中心／台北報導

美國將於2026年1月22日退出世界衛生組織（WHO），外交部11日表示，川普政府對台灣國際參與的支持「沒有改變、也沒有減弱」，美方在世衛執委會議的兩次挺台發言，「這是一個非常強而有力的訊號」。對於美國國務院更新官網中「美台關係現況」部分文字，外交部也強調不做過多解讀，且美方政府人事尚未完全到位，未來美台雙方的合作仍持續協調中。

美國總統川普（Donald Trump）1月20日宣誓就任後數小時，便宣布美國將退出WHO，而聯合國於1月23日證實，已於1月22日收到美國的退出信函，該決定將於1年後，也就是2026年1月22日生效。

根據「中央社」報導，外交部國組司長孫儉元在今天的例行記者會後受訪時表示，WHO第156屆執委會議上，美方兩次發言均與台灣有關，不僅重申支持台灣參與WHO和世衛大會（WHA），也反駁中國對聯大第2758號決議的謬論，「這是一個非常強而有力的訊號」。此外，美日外長會議及美日韓會後聲明，也重申對台灣國際參與的支持。

孫儉元強調，目前看來，川普政府對台灣國際參與的支持「沒有改變、也沒有減弱」，包括國務卿在內的各級官員也做了類似的重申與保證，這都是正面訊號。外交部將密切關注美方在經費資源、人事上的安排，並盡快進行台美雙方的團隊銜接與溝通，相信外交部5月的推案可延續以往的力道。

▲美國國務院更新美台關係現況，刪除「不支持台獨」相關字句。（圖／翻攝美國務院官網）

此外，媒體詢問美國國務院2月13日更新官網的「美台關係現況」事實文件，提到「美國將持續支持台灣有意義地參與國際組織，包括在適當情況下成為正式會員」，孫儉元表示，對此文字改變表示歡迎，但不願做過多解讀，尤其美國政府人事尚未完全到位，這些文字改變的背後意涵及雙方未來合作方式仍在持續與美方協調中。

另外，根據「法新社」報導，川普1月簽署行政命令，要求暫時凍結所有美國對外援助。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）10日在社群媒體平台X發文表示：「經過6週檢視，我們目前正式將美國國際開發總署83%的計畫取消」。對此，外交部發言人蕭光偉於記者會上表示，外交部持續關注美國行政部門目前公布的政策，並穩健務實推進台美夥伴關係，將可能影響降到最低。

▲世界衛生組織（WHO）證實已收到美國退出信函，將於2026年1月22日生效。（圖／路透）