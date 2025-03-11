陸90公斤胖哥登頂珠峰　甩質疑每天負重爬24樓訓練「一戰成名」

▲北京一名90公斤的「胖哥」沈牧遙於2024年成功登頂珠峰。（圖／翻攝上游新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

一名27歲，身高171公分、體重180斤（90公斤，下同），自稱為「胖哥」的北京熟食店老闆沈牧遙，在飽受質疑下，成功於2024年攀登珠穆朗瑪峰登頂成功，不僅完成自我證明的實踐，也讓不看好他的輿論批評閉上了嘴。沈牧遙表示，沒有懷疑過自己，過程中確實感受到大體重帶來的壓力，「還好我的高反（高山症）不明顯。」

《上游新聞》報導，「過去幾年，每年都會爬一座雪山。2021年爬了第一座雪山四姑娘山二峰；2022年爬的是青海的玉珠峰；2023年爬的是新疆的慕士塔格峰。」沈牧遙透露，上中學時曾在業餘體校游泳隊接受訓練，登頂玉珠峰、慕士塔格峰之後，他感覺還有餘力，所以就有了嘗試攀登更高的山峰的想法。

據了解，沈牧遙和一位在慕士塔格峰一起登頂的朋友於2024年1月在網上向尼泊爾的一家登山公司報名參加攀登珠峰活動，隨後，他開始為期三個月的訓練。

沈牧遙提到，自己沒有外出鍛鍊，也沒有請教練，主要是去健身房、爬樓梯，「爬樓梯訓練一般是負重爬24層樓，一天爬6至8趟。在健身房鍛鍊主要練深蹲，練習腿部力量和手部力量。」

面對不少網友質疑體重過重無法攀登珠峰，沈牧遙坦言，「這次去攀登珠峰，尼泊爾登山公司的老闆就直接問我之前登過山沒有？出發去大本營時，一些隊友得知我要去衝頂珠峰，都不太相信。」

和沈牧遙一同登頂珠峰的隊友李銀龍表示，按大眾的理解，體型微胖的人，爬山會吃力一點，在登山運動中，大肌肉大體型和比較胖的人成功率會相對比較低，因為耗氧量、體能、心肺等條件可能不太符合要求。

至於沈牧遙能成功登頂珠峰，李銀龍認為，「一是他睡很好；另一個是食慾比較好，有些人在高反時會沒胃口，吃不下東西，但他吃得飽、睡得著，算是登山運動中的一種天賦吧。」

資深自由攀登者李宗利表示，沈牧遙的身材確實屬於微胖，但如果是易胖體質的人，在登山行業中，相對肥胖一點，但不影響他整個攀登的狀態，「登山是一種消耗性運動，消耗要大於攝入。基於這種情況，在有一些場限的攀登中，我們鼓勵攀登者的身體保持微胖的狀態，有一些脂肪的積累。」

李宗利強調，「實際上，登山的人，我們是要求稍微有一點脂肪儲備的，以便在真正攀登時能夠調動這些脂肪儲備，作為能量供給。」