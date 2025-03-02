新竹女登山跌落80公尺邊坡！尋找出口「二度滑落」傷重不治

▲女子登山不慎滑落邊坡，尋找回程出口二度墜落。（圖／翻攝臉書／新竹縣政府消防局）



記者柯振中／綜合報導

新竹一對夫妻1日到尖石鄉登山，豈料過程中王姓妻子不慎滑落邊坡，尋找回程途中二度墜落，導致全身多處受傷、失去意識。新竹縣消防局獲報後，派出人員前往救援，遺憾的是王女因為傷勢過重，送醫後不治身亡。

根據調查，王女與丈夫1日到尖石鄉登山，期間不慎滑落80公尺的邊坡。原先滑落時，王女仍舊能與家人對話，怎料後續疑似在尋找回程的途中，發生二次墜落，導致全身多處受傷，因此失去意識。

新竹縣消防局獲報後，派出消防人員前往救援。所幸經過數個小時的努力，消防人員成功接觸到王女，並且把人搬運下山、送往醫院搶救。根據《中央社》報導，遺憾的是王女被送往醫院搶救，仍因傷勢過重身亡。

▼女子登山不慎滑落邊坡，尋找回程出口二度墜落。（圖／翻攝臉書／新竹縣政府消防局）



新竹縣消防局提醒，登山遇險時，不移動、等待救援「真的能救你一命」。新竹縣消防局說，滑落發生以後，身體可能已經受傷，如果亂動的話，可能會加重傷勢、甚至發生二次墜落。

因此，新竹縣消防局說，如果發生迷途、滑落的狀況，最好的方式是原地等待救援，比盲目尋找出口更安全，「每一次登山，都該謹慎規劃，確保安全回家！」