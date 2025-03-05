恐怖畫面曝光！登山被鼬獾狠咬不放「留4個洞」　網憂有狂犬病

記者賴文萱／高雄報導

有民眾與家人2日去爬高雄茂林鳴海山時，突有一隻鼬獾從樹洞跑出來狂追，還非常兇狠的攻擊，山友家人遭鼬獾緊咬褲管不放，不少網友驚恐表示，「如此不怕人，會不會罹患狂犬病？」、「沒意外這隻有狂犬病，有被咬到受傷快去看醫生」。所幸山友表示，家人並未受傷，事後提醒大家近期登山千萬要小心。

▲登山突遭鼬獾攻擊，男山友遭咬褲管驚魂。（圖／民眾張小姐授權提供）

有山友在FB社團「登山通報社」發文指出，2日中午12點與家人一同前往鳴海山，在網子山東北峰叉路之前，一隻鼬獾突然從樹洞跑出來追人，非常兇狠咬住不放，還好只是咬到褲管。

▲▼男山友登山突遭鼬獾攻擊，地點曝光。（圖／民眾張小姐授權提供）

從山友po出的影片可見，該隻鼬獾從樹洞跑出後，一路狂追著男山友不放，行徑相當反常。網友見狀也提醒，「鼬獾會主動追擊，有可能是狂犬病導致的異變，要留意」、「如果有狂犬病，人被咬到是有生命危險的！萬一蔓延到游蕩犬隻，那咬人的風險恐怕會大增」。

事實上，鼬獾是夜行性動物，白天通常躲在樹洞、土洞或岩洞內休息，日落黃昏後才會外出覓食，不過若遭狂犬病感染並發病的鼬獾，則會有異於其生態習性的行為產生。

▲鼬獾習性異常，恐遭狂犬病感染。（圖／民眾張小姐授權提供）

高雄市動保處指出，目前針對路倒動物屍體部分，相關檢體皆送至農業部獸醫研究所檢驗狂犬病，高雄今年至目前送驗3例，其中鼬獾有2例為陽性。所幸該名山友事後回覆，人沒有受傷，鼬獾也沒有受傷，但適逢驚蟄動物都出來了，近期上山建議穿長褲+長筒雨鞋。

高雄市動保處呼籲，山區是野生動物棲息地，進入山區最好穿著高筒鞋，手持登山杖等護身器具，如有鼬獾主動接近，請冷靜迴避。

台灣狂犬病最高風險與最大威脅就是鼬獾，因此請民眾不要接觸、獵捕與飼養；如果發現動物屍體，也不要去碰觸，請通知各地動物防禦機關處理。另外，飼養犬貓每年皆要注射狂犬病疫苗，維持疫苗保護力，共同防禦狂犬病感染。