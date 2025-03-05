　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖畫面曝光！登山被鼬獾狠咬不放「留4個洞」　網憂有狂犬病

記者賴文萱／高雄報導

有民眾與家人2日去爬高雄茂林鳴海山時，突有一隻鼬獾從樹洞跑出來狂追，還非常兇狠的攻擊，山友家人遭鼬獾緊咬褲管不放，不少網友驚恐表示，「如此不怕人，會不會罹患狂犬病？」、「沒意外這隻有狂犬病，有被咬到受傷快去看醫生」。所幸山友表示，家人並未受傷，事後提醒大家近期登山千萬要小心。

▲▼登山突遭鼬獾攻擊畫面曝！男山友被咬住不放　網驚：這隻有狂犬病。（圖／民眾張小姐授權提供）

▲登山突遭鼬獾攻擊，男山友遭咬褲管驚魂。（圖／民眾張小姐授權提供）

有山友在FB社團「登山通報社」發文指出，2日中午12點與家人一同前往鳴海山，在網子山東北峰叉路之前，一隻鼬獾突然從樹洞跑出來追人，非常兇狠咬住不放，還好只是咬到褲管。

▲▼登山突遭鼬獾攻擊畫面曝！男山友被咬住不放　網驚：這隻有狂犬病。（圖／民眾張小姐授權提供）

▲▼男山友登山突遭鼬獾攻擊，地點曝光。（圖／民眾張小姐授權提供）

▲▼登山突遭鼬獾攻擊畫面曝！男山友被咬住不放　網驚：這隻有狂犬病。（圖／民眾張小姐授權提供）

從山友po出的影片可見，該隻鼬獾從樹洞跑出後，一路狂追著男山友不放，行徑相當反常。網友見狀也提醒，「鼬獾會主動追擊，有可能是狂犬病導致的異變，要留意」、「如果有狂犬病，人被咬到是有生命危險的！萬一蔓延到游蕩犬隻，那咬人的風險恐怕會大增」。

事實上，鼬獾是夜行性動物，白天通常躲在樹洞、土洞或岩洞內休息，日落黃昏後才會外出覓食，不過若遭狂犬病感染並發病的鼬獾，則會有異於其生態習性的行為產生。

▲▼登山突遭鼬獾攻擊畫面曝！男山友被咬住不放　網驚：這隻有狂犬病。（圖／民眾張小姐授權提供）

▲鼬獾習性異常，恐遭狂犬病感染。（圖／民眾張小姐授權提供）

高雄市動保處指出，目前針對路倒動物屍體部分，相關檢體皆送至農業部獸醫研究所檢驗狂犬病，高雄今年至目前送驗3例，其中鼬獾有2例為陽性。所幸該名山友事後回覆，人沒有受傷，鼬獾也沒有受傷，但適逢驚蟄動物都出來了，近期上山建議穿長褲+長筒雨鞋。

高雄市動保處呼籲，山區是野生動物棲息地，進入山區最好穿著高筒鞋，手持登山杖等護身器具，如有鼬獾主動接近，請冷靜迴避。

台灣狂犬病最高風險與最大威脅就是鼬獾，因此請民眾不要接觸、獵捕與飼養；如果發現動物屍體，也不要去碰觸，請通知各地動物防禦機關處理。另外，飼養犬貓每年皆要注射狂犬病疫苗，維持疫苗保護力，共同防禦狂犬病感染。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 1 8078 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王大陸教唆暴打運將「近1年才曝光」　新北刑大否認吃案
王大陸恐變「劣跡藝人」遭陸封殺！　5待播作品掰了
台灣內戰上演！　莊陳仲敖對決林家正：有點想笑
淡水死亡車禍！　25歲騎士送醫不治
快訊／14縣市大雨特報！
不忍了！柯建銘開炮王世堅、王定宇
《少女時代》爆紅！韓網見王大陸案傻眼　韓媒：台星的沒落

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東男童遭生父猥褻1年　母與3男同居生7子女曝光

涉案爆發前一天　王大陸與女友吃燒肉呼吸自由的空氣

王大陸教唆暴打運將「近1年才曝光」　新北刑大否認吃案：主動偵辦

桃園白賓士「深夜狂拉音浪」居民快瘋了　環警聯手用AI逮到人

北市環保局員工調職壓力大　今晨住處墜樓倒臥中庭亡

懷疑被劈腿！男發「毒品懸賞文」找前女友　花蓮警逮人抄出槍毒

淡水死亡車禍！機車對撞左轉貨車　25歲騎士送醫不治

台中馬路正中間赫見「一把槍」又消失　警公園內找到證實為玩具

視線死角+內輪差惹禍！大貨車右轉輾斃騎士　駕駛過失致死送辦

「驚世空姐」潑油縱火燒死夫判12年定讞　還要賠公婆584萬

雙北凌晨狂下冰雹！民眾見超大顆狂喊超扯

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

自豪「七次」激戰1小時　館長陳之漢:我很大R

當邊荷律被粉絲求婚　反應太可愛了吧～

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

欠4千萬！ #遠東航空 飛機被查封...機鼻貼封條　再不繳清就拍賣

【泰格與雪兒】吃不下去了

晨運婦遭撞不治！肇事駕駛：看見人閃避不及 #台中

#王大陸 又出事！機場接機嫌車太爛　下重手涉殺人未遂移送

【垃圾車爆炸！】清潔員講述身上著火曝驚險瞬間…原因竟是瓦斯罐

屏東男童遭生父猥褻1年　母與3男同居生7子女曝光

涉案爆發前一天　王大陸與女友吃燒肉呼吸自由的空氣

王大陸教唆暴打運將「近1年才曝光」　新北刑大否認吃案：主動偵辦

桃園白賓士「深夜狂拉音浪」居民快瘋了　環警聯手用AI逮到人

北市環保局員工調職壓力大　今晨住處墜樓倒臥中庭亡

懷疑被劈腿！男發「毒品懸賞文」找前女友　花蓮警逮人抄出槍毒

淡水死亡車禍！機車對撞左轉貨車　25歲騎士送醫不治

台中馬路正中間赫見「一把槍」又消失　警公園內找到證實為玩具

視線死角+內輪差惹禍！大貨車右轉輾斃騎士　駕駛過失致死送辦

「驚世空姐」潑油縱火燒死夫判12年定讞　還要賠公婆584萬

快訊／勇士超狂！近8戰狂掃7勝　柯瑞28分7籃板9助攻射破尼克主場

日本3星夢幻同場！佐佐木朗希首秀飆速159奪5K　大谷翔平敲安

屏東男童遭生父猥褻1年　母與3男同居生7子女曝光

毆運將姐妹情不變　Makiyo 丫子喜宴嗨玩大猩猩

速食店本周新品整理包！肯德基推超狂肉霸堡、達美樂披薩變馬芬

陸2025政府工作報告500字重點摘要　拚CPI漲幅2％...大力發展AI

司委會召委臨時換掉翁曉玲　傅崐萁：有經過黨部協調

普發現金有譜？　行政院將提對案：要考慮國家長遠發展構想跟計劃

涉案爆發前一天　王大陸與女友吃燒肉呼吸自由的空氣

柯建銘控跟藍營唱和刪國防預算　王定宇：擔心總召認知出問題

#王大陸 又出事！機場接機嫌車太爛　下重手涉殺人未遂移送

社會熱門新聞

前職棒球星遭爆性侵！女球迷淚控全說了

前職棒球星認了有拍私密片　反控遭誘惑敲詐

獨／王大陸又出事　涉殺人未遂移送

王大陸疑被「富二代打手」騙了　司機11個月沒報警有3疑點

王大陸「富二代打手」起底！　演藝圈尊稱游董

王大陸殺人未遂改傷害罪！檢方理由曝

即／台中28歲女陳屍文心森林公園

快訊／「毆司機」王大陸交保　理由曝光　

即／遭大貨車輾頭　烏日女騎士當場死亡

快訊／王大陸「傷害罪」500萬交保　富二代打手羈押禁見

獨／王大陸涉殺人未遂　11個月警未獲報

即／王大陸遭聲押禁見　教唆富二代凶殘狠扁運將

即／撂人揍司機　富二代和王大陸遭聲押

網紅律師：王大陸可能不起訴　傷害罪500萬交保

更多熱門

相關新聞

囂張賊開車門偷錢　飯糰西施「差2米」人財兩輸

囂張賊開車門偷錢　飯糰西施「差2米」人財兩輸

真的很囂張！高雄市大白天當街出現偷竊案，一名男子騎車停在路邊，隨意開啟別人的車門後，偷走裡頭的袋子然後快閃離開，現在監視器畫面曝光。

高市消防局防範電動車火災　裝備訓練全升級

高市消防局防範電動車火災　裝備訓練全升級

即／國1轎車被撞爛！他全身骨折氣胸不治

即／國1轎車被撞爛！他全身骨折氣胸不治

國1轎車遭撞2人拋飛！大車司機驚恐還原

國1轎車遭撞2人拋飛！大車司機驚恐還原

即／國1五甲段重大車禍！2人拋飛1命危

即／國1五甲段重大車禍！2人拋飛1命危

關鍵字：

高雄鳴海山鼬獾登山狂犬病

讀者迴響

熱門新聞

前職棒球星遭爆性侵！女球迷淚控全說了

台灣將對決大谷翔平！中國經典賽慘淘汰　中華隊確定與日本同組

前職棒球星認了有拍私密片　反控遭誘惑敲詐

直擊黃子佼孟耿如一家三口現身！

獨／王大陸又出事　涉殺人未遂移送

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

王大陸疑被「富二代打手」騙了　司機11個月沒報警有3疑點

麻衣首揭婚變真相「導火線是生下小孩」！

王大陸「富二代打手」起底！　演藝圈尊稱游董

蕭淑慎凌晨聲明切割老公：冤有頭債有主，誰搞事請找誰

王大陸家人發聲！親姐許願：事情快過

買一堆高粱不喝！爸曝真相：是投資

王大陸殺人未遂改傷害罪！檢方理由曝

即／台中28歲女陳屍文心森林公園

7-11咖啡買8送8！早餐銅板價最低39元

更多

最夯影音

更多

雙北凌晨狂下冰雹！民眾見超大顆狂喊超扯

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

自豪「七次」激戰1小時　館長陳之漢:我很大R

當邊荷律被粉絲求婚　反應太可愛了吧～

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面