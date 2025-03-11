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立委遭爆把官員抓去罵　國健署、台大醫院：有派員出席協調

▲▼台大兒童醫院外觀，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大兒童醫院，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國民黨立委羅廷瑋遭指耍官威，把衛福部官員、台大醫院高層抓去罵，羅廷瑋今（11）日召開記者會澄清當日是因為台大兒醫辦理國健署「兒童發展篩檢服務」資訊虛假不實而召開的協調會議。台大醫院、國健署今日雙雙對外證實有出席立委的協調會，也還原實際篩檢服務提供情況。

日前台大婦產科醫師施景中在臉書爆料，有教學醫院的主任向他透露，某第一階罷免達標的立委因為其助理帶小孩看病感覺醫院「服務不周」，所以發文把國健署、健保署的署長以及醫院副院長、醫師叫到辦公室亂罵一通。

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民進黨台中市議員江肇國今日點名施壓的立委就是羅廷瑋。羅廷瑋稍早則開記者會澄清，是因為台大兒醫辦理國健署7歲以下幼兒享有7次健檢服務爆發資訊虛假不實，而叫相關人員出席協調會議。

對此，國健署長吳昭軍日前回應，沒有被找去，也和施醫師不熟。他今日受訪時進一步表示，前幾天被問時不清楚詢問的主題，實際是委員請國健署去做業務說明，這是很常見的事情，因應當日議題，是請負責該業務的婦幼組副組長和科長去說明。

國健署為建立兒童發展篩檢模式，於113年7月1日起，針對未滿7歲兒童新增6次兒童發展篩檢服務，以期及早發現發展遲緩兒童並及早療育，以提升兒童健康。國健署兒童發展篩檢服務合約院所網站上有顯示台大兒童醫院，不過台大醫院於今年1月24日張貼公告指出，醫療系統尚處於測試階段準備服務中，目前尚未提供兒童發展篩檢服務。

吳昭軍回應，該服務從去年7月1日實施8個月來已經有將近1千家提供服務，有超過25萬人次使用。要參與相關服務的醫療機構都要和國健署簽訂合約，合約後就會上網提供查詢，但是各醫院準備情況不同，會依照各自狀況陸續建置，民眾還是要查詢、實際詢問進行掛號。

被問及台大醫院一直被視為龍頭醫院，但至今仍未提供服務？吳昭軍緩頰，台大醫院業務眾多，內部要溝通協調建置安排，兩年前實施公費低劑量電腦斷層，台大醫院也是晚了一年多才實施。

台大醫院醫務秘書陳彥元受訪表示，篩檢流程目前由資訊室進行建置中，因為涉及系統修正、人員公告等前置作業，還要和其他系統建置排程，目前初估還要約1到2個月才會完成建置。

陳彥元指出，確實有公文要求他們出席會議，立院來函院方都十分慎重謹慎，但外界傳言有不精確的地方，出席者不是副院長，當時6個副院長都分別在忙自己當下的事情，且兒童醫院兒科主管也在忙，所以請一位感染科教授代為出面。

至於有沒有挨罵一事？陳彥元說，當事人當下的感受，他沒有親口跟當事人討論，無法得知，而該名教授事後跟施景中聊到此事，相信出發點也不是叫具有媒體聲量的施景中特別幫他出口氣，可能只是閒談，施景中在很多人心目中的形象是較有正義感，才會談這件事。

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