谷立言喊「美國可供台核能」　卓榮泰：台灣朝穩定充裕供電的路走

記者陳家祥／台北報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言關切台灣供電，提議美國可以作為台灣可靠的能源來源，包括核能。對此，行政院長卓榮泰今（11日）說，台灣是國際產業鏈重要的供應國、且有關鍵技術，對全世界都有責任，「這兩者都不容許我們在能源政策上發生任何的問題」，目前台灣正朝這個穩定、充裕供電的路上走，如果有新的技術，當然願意來跟世界做合作。

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



卓榮泰說，我國跟包括美國在內的民主同盟國家，都一直扮演著互相信賴、可靠的盟友，在經貿、在各種文化跟外交的交流上面，都善盡我們的責任與義務。

卓榮泰表示，台灣是一個能源需要靠外在力量進來的一個國家，包括液化天然氣等，也需要很多外在的能源來供應。就能源而言，台灣全力在發展的，也是多元發展綠能，也把現在國內還有的燃煤機組，儘速來把它轉換為燃氣機組，降低各種的排碳量，新的想法跟戰略是以減碳為優先，淨零為目標。

至於核能的問題，卓榮泰說，傳統現在的核能因為核管法的規定，在今年的5月17日，核三廠的第2號機組將進到除役的時間，是在法律規定底下進行必要的程序。卓說，他也知道現在立法院有在修法，但這個都還沒有到最後的程度。

至於新的核能技術，卓榮泰表示，期待台灣跟全世界各個先進技術的擁有者或開發者能夠保持更多機動性，而且主動性的各種的對話、研究，甚至未來的合作。

卓榮泰強調，不排除在核能的安全跟社會有共識底下，而且對於核廢料的處理，「我們有進到另一個不會讓後人所疑慮的這個狀況，對於新的核能，我們採取這樣的態度」。

最後卓榮泰說，謝謝世界各國對台灣的重視，政府對台灣的產業有責任，而台灣對全世界都有責任，因為台灣是重要的產業鏈的供應國，而且有關鍵的領先技術，「這兩者都不容許我們在能源政策上發生任何的問題」。

卓榮泰強調，那目前台灣正朝這個穩定供電，而且充裕供電的路上在走，至於當中，如果有新的技術，當然願意來跟世界做合作。