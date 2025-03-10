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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠啟動「下鄉宣講」助攻大罷免　羅智強批：國家機器與側翼合流

▲▼羅智強 國民黨團 召開 選罷新法違憲 先議處吳秉叡 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍綠大罷免戰全國開打，民進黨計劃在12號中常會下達動員令，宣布啟動「人民是頭家」政策說明會，訴求在野黨亂刪凍總預算對百工百業的影響，為罷免行動「添柴火」。國民黨立委羅智強今（10日）痛批，這場惡罷不公不義，民進黨以國家資源餵養側翼，用政府的公器當武器，對付在野黨，民進黨根本不演了，國家機器動起來，行政部門宣講罷免，與側翼合流，踐踏台灣民主憲政。

民進黨預計啟動「人民是頭家」政策說明會，11號邀地方黨部開會，12號中常會公布細節，初步規劃8個場次，除了進軍六都，更要直搗國民黨團總召傅崐萁的本命區花蓮縣，還有全台唯一對市長和立委「雙罷」的新竹市。

本月15號首場選定近期公安、文化預算爭議頻傳的台中市，宣講內容聚焦總預算被惡意凍刪，以及財劃法修法對中央造成的影響。近期府院高層也定調主軸「穩健執政對抗混亂在野」，行政院長卓榮泰將率部長將輪番上陣，以政策論述為主軸，和公民罷免行動形成交叉火力，間接為罷免戰加溫。

羅智強對此表示，自己早就指出，這場惡罷不公不義，民進黨以國家資源餵養側翼，用政府的公器當武器，對付在野黨。果然，民進黨不演了，國家機器動起來，行政部門宣講罷免，與側翼合流，踐踏台灣民主憲政。

羅智強指出，憲法賦予人民罷免權，本是用以淘汰不適任的民代及首長，民進黨卻推動無差別惡罷，將罷免當作排除異己、獨攬大權的工具。6成民意反對大罷免，連陳水扁都直言大罷免世界少有，「天之大下，不得獨佔 」。賴清德為了一黨專政，仍執意為之。

羅智強強調，反惡罷，就是反獨裁執政。在野黨必定共抗綠色威權，一起守護台灣得來不易的民主。沒有制衡就沒有民主，台灣不能失去制衡的力量，絕不能讓惡罷得逞，「民主制衡，人人有責！人民頭家挺身反惡罷，保衛民主最後的防線！」

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