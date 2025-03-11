覆議案若被否決將下鄉宣講？　卓榮泰：須有機會說明窒礙難行之處

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（11日）赴立法院針對中央政府總預算覆議案進行報告備詢。針對外傳若覆議案被否決，行政院將配合民進黨中央規劃下鄉宣講？卓榮泰說，「如果覆議案沒有通過，必須有機會向國人說明，在未來執行中央政府總預算的各種窒礙難行」，但目前，整個行程是安排今天、明天的覆議案，還沒有進到最後安排的時間表。

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



卓榮泰說，到此刻為止，他仍然全心全意在準備將中央政府總預算以及明天的財政收支劃分法，有關於覆議的報告跟稍後要進行的答詢，準備充分能一一向委員先進作說明。

卓榮泰說，目前心裡最期待的就是這兩個覆議案能有重新審視的機會，讓國會更充分了解行政院在編定預算以及目前執行財政收支劃分法最可行之處。

卓榮泰表示，覆議案不論通過成立或是不成立，政府都有必要向外界、向國人說明未來如果覆議案通過後，如何在中央政府編列的總預算之下，執行國家的重大建設。

「同樣的，如果覆議案沒有通過，我們必須有機會向國人說明，在未來執行中央政府總預算的各種窒礙難行。」卓榮泰說，因為確實被刪減數以及凍結金額相當多。

卓榮泰說，無論如何，對於各個機會、有任何活動、有邀請的單位與適當安排時間，都會想辦法透過這樣的機會向國人說明。至於目前，整個行程是安排今天、明天的覆議案，還沒有進到最後安排的時間表。