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社會 社會焦點 保障人權

喪屍煙彈分裝場藏公寓　新北警攻堅3男女嚇呆！扣空氣槍、毒品

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林警分局與土城警分局共組專案小組，鎖定土城區一處毒品分裝據點，經調查掌握事證後，荷槍實彈破門攻堅，屋內3名毒販當場嚇呆，完全來不及反應。現場查扣依託咪酯（俗稱喪屍煙彈）、海洛因、安非他命、大麻等毒品，以及3把空氣槍。據悉，主嫌透過網路販售毒品，再於住處內分裝後面交。訊後依毒品罪移送偵辦。

▲▼警方攻堅蔡女嚇傻蹲坐一旁，警方控制吳男及廖男，查扣大批毒品、分裝工具及3把空氣槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方攻堅時主嫌蔡女等3人當場嚇傻。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

樹林警方近期接獲情資，指稱土城區一處公寓出入複雜，且經常傳出吵雜聲，疑似為毒品交易場所，樹林警分局與土城警分局共組的專案小組展開蒐證，並報請新北地檢署指揮偵辦。經多日監控後，8日下午5時許，由新北市保安警察大隊霹靂小組支援，強勢攻堅破門。

▲▼警方攻堅蔡女嚇傻蹲坐一旁，警方控制吳男及廖男，查扣大批毒品、分裝工具及3把空氣槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方荷槍實彈衝入屋內時，主嫌41歲蔡姓女子、57歲吳姓男子、61歲廖姓男子3人被突如其來的攻堅當場嚇傻，來不及反應就遭員警壓制逮捕。現場搜出喪屍煙彈12顆、空菸彈54顆、依託咪酯煙油3瓶、電子磅秤、注油器、香精添加劑、丙二醇、電子菸主機、空氣槍3把等。據調查發現，蔡女透過網路聯繫毒品買家，再於住處內分裝後進行面交交易，企圖規避查緝。

樹林警分局指出，依託咪酯原為靜脈麻醉劑，但被不法分子製成「喪屍煙彈」，吸食後會出現無法思考、異常顫抖、意識混亂等症狀，甚至可能導致昏迷或死亡。近期國內已發生多起「毒駕」案件，施用後駕車不僅危害自身安全，更對社會大眾構成重大威脅。

▼警方查扣大批毒品、分裝工具及3把空氣槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方攻堅蔡女嚇傻蹲坐一旁，警方控制吳男及廖男，查扣大批毒品、分裝工具及3把空氣槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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