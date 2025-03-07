割頸案二審開庭遭乾哥怒瞪！　死者父母氣哭：盼重判30年以上

記者陸運陞、黃資真／新北報導

新北市土城區某高中附設國中部一名15歲楊姓少年，遭「乾妹」林姓少女教唆的「乾哥」郭姓少年殺死，一審判處郭男9年、林女8年。昨(6日)二審開庭後，楊男父親發布聲明，盼高院法官可以重判兩人30年以上刑期。

▲新北乾哥乾妹割頸案，死者父母受訪。（圖／記者陸運陞翻攝）



今天楊男父母在議員石一佑陪同下召開記者會，談及昨天開庭竟遭加害者當庭怒瞪，楊父崩潰嘆「我是受害者家屬，居然瞪我」，令他們無法接受，楊母更怒吼「你們（郭男）家的環境不好，殺人就可以減刑，哪有這種事情！」直言犯罪的青少年都不用處罰了，憶起兒子無辜慘死，夫妻倆傷心不已。

▲楊姓少年在班上是資優生，卻僅因勸阻外人離開班上，遭報仇割頸慘死。（圖／孩想陪你長大聯盟提供）



楊父發布聲明稿全文如下：

昨天的開庭主要是學校案發現場的師生，有看到驚悚的殺人現況後受到的驚嚇恐慌，夜不能寐造成日後長久的心理傷害，我們從法院端申請調閱學校的輔導紀錄，初步大概知道這些師生幾百小時的記錄從學校調閱出來，因個資法保護，法官會審酌可以讓我們看的方式，再來就是我們受害者的父母也因此受到的心理、生理一生不可磨滅的喪子之痛。

而一審法官完全無視此狀況，我們需去透過公正的第三方證明向法官申請做心理衡鑑，確定醫院才可以成為傷害證據，我們受害者在法庭上公開諸多事情才能成為新事證，兒子是新北資優生，國中班排名第二，國中五個學期47個嘉獎優秀的學生，卻沒有受到學校國家的保護，我們要強調的是一審法官一再縱容殺人之心如此強烈的兇手做出輕判，如此先例一開必然會造成學校社會之動盪不安，期望高院的法官能夠公正廉明，重判兩人30年以上有期徒刑。

另外如果輕判，他們出獄後誰能保證他們不會再犯，之前的少事法對這兩殺人犯之處遇都在保護他們，我們所看到的結果就是造成他們更加肆無忌憚，更表示需要帶刀感覺才安全的人，殺人就應該付出最重的代價，我們的社會沒辦法承接惡意凶殘殺人犯回歸社會！

近日新聞報導美國一名16歲因槍殺同學，法官希望以成年人的法來重罰他，因此我希望法官也能夠參照美國法官針對他當時殺人時的情況來審視加害者，而非事後的官方表現、官方就醫紀錄、家庭不張以及未成年等因素來衡量他們的刑期，未成年就可以因為一時氣憤就殺人，日後將有更多受害者出現，所以這些都不能當成參考依據。

傷心的楊爸謝謝大家