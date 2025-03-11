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社會 社會焦點 保障人權

藉口消業障！新北宮廟女宮主「揪眾打死女信徒」　法院判13年2月

▲▼林姓丈夫開車離開，獨留妻子在宮廟過夜 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林姓丈夫開車離開，獨留妻子在宮廟過夜。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者劉人豪／新北報導

2023年，新北市樹林一家宮廟發生男信徒打死妻子命案，涉嫌殺妻的林姓丈夫遭收押後，供出宮廟女負責人也有涉案動手，並要求殺妻的丈夫一肩扛下，女宮主被逮後再咬出死者哥哥也是共犯，新北地院依照共同犯傷害致死罪，判女宮主有期徒刑13年2月、丈夫4年，死者哥哥犯傷害致死罪，處有期徒刑8年6月。

據悉，死者50歲鍾姓女子因媽媽長年篤信樹林區宮廟「無極慈玄堂」，認識70多歲韓姓女宮主，成為宮廟信徒並視韓女為乾媽，哥哥也是虔誠信徒，生活中遇事不順都由韓女下指示；2022年間，韓女兒子經營工廠短缺資金，要求鍾女向銀行借貸，拿走借來的其中100萬元，還時常以鍾女說謊、做錯事為由，罰款10萬，更對她毆打，搬樹木、下跪等事來「消業障」。

2023年4月1日晚間，鍾女的林姓丈夫開車與她又到宮廟拜拜，過程中，又因500萬元退休金被鍾女賠光的事再度發生爭執，韓女藉故懲罰她，要求林姓丈夫及鍾女哥哥一起持棍棒痛毆她，結束後林、鍾2男各自返家，鍾女獨留宮廟內過夜。

▲▼新北樹林丈夫打死妻。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北樹林丈夫打死妻。（圖／記者陳以昇翻攝）

未料，鍾女因遭痛毆全身多處擦挫傷、肋骨骨折及腦震盪，造成反胃嘔吐，誤吸入胃內容物而窒息死亡，韓女發現後送醫已回天乏術；事發後，林姓丈夫一肩扛責，指稱妻子賠光他500萬退休金，盛怒下才持棍棒將她毆打致死，林姓丈夫遭收押後，供出「無極慈玄堂」宮主韓女才是主使者也參與毆打，韓女被約談後咬出鍾女哥哥也有涉案，檢警追查，事發當時韓女的兒子將宮廟內監視器拆除並將案發過程影片刪除，再將監視器交由韓女丟棄，意圖脫免罪責。

法院審酌，女宮主假托宗教，於本案發生前即多次欺壓、處罰、貶低鍾女，並從鍾女身上斂財，剝奪鍾女人格尊嚴，甚至命鍾女在家中不得與自己配偶說話，除自己持掃把柄毆打鍾女外，更鼓動鍾女丈夫跟哥哥一同處罰；林男為鍾女配偶，竟在韓女指示下為本案犯行，念及林男係囿於迷信而犯下大錯，且於偵查中終能交代全部實情，犯後態度非劣；鍾男為鍾女胞兄，罔顧親情而為本案犯行，自身亦未能坦承犯行，犯後態度非佳。新北地院依照共同犯傷害致死罪，判女宮主有期徒刑13年2月、林男4年，鍾男犯傷害致死罪，處有期徒刑8年6月。

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