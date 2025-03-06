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遭活埋畫面曝！新北樹林路面突坍塌　工人受困救出送醫不治

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

新北市樹林區大同街，今（6）日中午12時40分許傳出工安意外，一名年70歲的陳姓男工人遭水泥塊壓住，救出時已經沒有呼吸心跳，送醫後仍不治，事發當時的影片也曝光。

▲▼ 新北市樹林區大同街 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市樹林區大同街路面突然塌陷，壓住施工工人。（圖／記者陳以昇翻攝）

影片中可看到，陳男正在坑中施工，沒想到旁邊路面突然坍下，整個人遭壓。初步了解，現場正在進行汙水道施工，未料路面突然坍塌，導致陳男遭壓，救出時已經沒有呼吸心跳，緊急送往亞東醫院搶救仍不治。詳細事故發生原因仍待進一步釐清。

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