全球Top6！《哪吒2》票房超《復仇者3》　陸業者：春季持續賣座

記者廖翊慈／綜合報導

中國春節賀歲動畫片《哪吒之魔童鬧海（又稱《哪吒2》）》自上映以來，票房持續攀升，並登上中國影史第1名。中國電影票房統計平台燈塔專業版數據11日指出，《哪吒2》全球票房（含預售）已來到149億元（人民幣，下同），登上全球票房第6名。

▲《哪吒2》11日全球票房已來到149億元人民幣。（圖／翻攝自微博，上同）

綜合陸媒報導，目前，《哪吒2》在全球影史票房榜排名第6，距離第5名《 STAR WARS：原力覺醒》的150.19億僅剩1億多元的差距。繼2月14日在北美上映後，《哪吒2》將於4月4日在日本上映。

▲《哪吒2》全球票房Top6。（圖／翻攝自燈塔專業版）

《哪吒2》成為中國影史首部破百億的電影，日前已擠下迪士尼熱門動畫片《腦筋急轉彎2》，成為全球動畫片第1名，並躋身全球影史票房榜前10名，也是Top10中，唯一一部中國電影。

根據不完全統計，《哪吒2》的票房目前已超越《冰雪奇緣》、《黑豹》、《哈利波特與死神的聖物（下）》、《STAR WARS：最後的絕地武士》、《美國隊長3》、《變形金剛3》、《小小兵3》、《侏儸紀世界》、《腦筋急轉彎2》、《蜘蛛人：無家日》、《玩命關頭8》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《復仇者聯盟3：無限之戰》、《獅子王》、《捍衛戰士2：獨行俠》、《芭比》、《冰雪奇緣2》、《玩命關頭7》、《復仇者聯盟》等片。

▲《復仇者聯盟3：無限之戰》被《哪吒2》擠下第6名。（圖／迪士尼提供）

貓眼平台先前預計，《哪吒2》的總票房將達到160億元，屆時《哪吒2》將成為全球電影票房榜中排名第5，僅次於《鐵達尼號》的164.23億元，並超越票房150.19億元的《STAR WARS：原力覺醒》。