《哪吒2》出品人指「台灣限制上映」　文化部：近2年無提出申請

▲《哪吒2》在中國大陸票房火爆，是否來台上映也成為話題。（圖／翻攝自微博）

記者林育綾／台北報導

中國大陸動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）推出後票房亮眼，是否會在台灣上映也引發兩岸熱議！該片出品人王長田近日受訪表示，已做好在台灣上映的一切準備，大陸方面沒有任何障礙，障礙主要來自於台灣方面的限制。對此，文化部說明，中國電影進入台灣，每年由發行業提出申請後，影視局以「公開抽籤」決定核發許可順序，但「哪吒2」近2年並無提出申請。

《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）在中國大陸票房火爆，台灣是否上映也掀起話題。該片出品人、光線傳媒董事長王長田，近日接受大陸央廣總台旗下新媒體《看台海》近日訪問提到，已做好在台灣上映的一切準備，相關的拷貝、版本都已備好，但能否在台上映是未知數，「大陸方面沒有任何障礙，障礙主要來自於台灣方面的限制。」

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王長田指出，哪吒這個題材是兩岸共同文化，有台灣一些民間組織也正在跟大陸接洽，「他們都感到很疑惑，這片在全世界都能夠上映，為什麼在台灣不能上映？為什麼一個傳統中國人自己的題材，在台灣沒有，確實令人費解。」更提到，有不少台灣網友期待這部片，其中有些人已經飛到大陸去看，反應非常好。

對此，文化部今（27日）回應，依據「大陸地區影視節目得在台灣地區發行映演播送之數量類別時數」，中國電影進入台灣數量以每年10部為限，每年由電影片發行業提出申請後，影視局以公開抽籤方式決定核發許可順序。但《哪吒2》近2年並無提出申請，未來若有在台映演規劃，可以依規定提出申請。若抽籤結果未能在10部範圍內，如有獲法國坎城影展、義大利威尼斯影展、德國柏林影展、美國影藝學院獎競賽單元獎項，或金馬獎最佳劇情片、最佳導演獎者，仍可在台上映。

文化部也表示，基於兩岸影片進口尚未平等互惠，我國現行對陸片進口配額制度及配額數量，相較中國尚屬開放，另考量電影配額涉及市場機制與商業利益，經多次邀請電影業界人士諮詢，共識仍以抽籤方式決定，以維持公平性、正當性。

文化部補充，中國電影進入台灣以愛情文藝、倫理親情、溫馨趣味、宮廷歷史、武俠傳奇、懸疑驚悚、冒險動作為主題者為限，獲配額許可者，仍應依《兩岸人民關係條例》及《電影法》等相關規定提出審查及分級申請後，始得上映。

▼《哪吒2》出品人、光線傳媒董事長王長田，近日接受大陸央廣總台旗下新媒體《看台海》訪問：