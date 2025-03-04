《哪吒2》成首部破20億美元亞洲電影！　燈塔AI：恐止步全球Top7

記者廖翊慈／綜合報導

中國春節賀歲動畫片《哪吒之魔童鬧海（又稱《哪吒2》）》自上映以來，票房持續攀升，並登上中國影史第1名。中國電影票房統計平台燈塔專業版數據3日指出，《哪吒2》全球票房（含預售）突破20億美元，這也是首部票房破20億美元亞洲電影。

▲▼陸媒指出，《哪吒2》的全球票房中，有近140億元人民幣是來自中國觀眾。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，目前，《哪吒2》在全球影史票房榜排名第7，距離第6名《復仇者聯盟3：無限之戰》的148.82 億（人民幣，下同）僅剩3.8億元的差距。燈塔AI票房預測顯示，《哪吒2》的總票房恐將停留在148億元左右，是否進入全球影史前6，仍需觀望。

《哪吒2》成為中國影史首部破百億的電影，日前已擠下迪士尼熱門動畫片《腦筋急轉彎2》，成為全球動畫片第1名，並躋身全球影史票房榜前10名，也是Top10中，唯一一部中國電影。

▲《哪吒2》目前票房以145億元人民幣，位居全球Top7。（圖／翻攝自燈塔專業版）

▲燈塔AI票房預測，《哪吒2》將止步Top7。（圖／翻攝自燈塔專業版）

根據不完全統計，《哪吒2》的票房目前已超越《冰雪奇緣》、《黑豹》、《哈利波特與死神的聖物（下）》、《STAR WARS：最後的絕地武士》、《美國隊長3》、《變形金剛3》、《小小兵3》、《侏儸紀世界》、《腦筋急轉彎2》、《蜘蛛人：無家日》、《玩命關頭8》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《獅子王》、《捍衛戰士2：獨行俠》、《芭比》、《冰雪奇緣2》、《玩命關頭7》、《復仇者聯盟》等片。

與燈塔AI預測不同的是，貓眼平台先前預計，《哪吒2》的總票房將達到160億元，屆時《哪吒2》將成為全球電影票房榜中排名第5，僅次於《鐵達尼號》的164.23億元，並超越《復仇者聯盟3：無限之戰》、《STAR WARS：原力覺醒》。