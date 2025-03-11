雲林以南空氣超髒！11測站紅色警戒　環境部：持續到明天

▲今天雲林以南空氣超髒，11測站紅色警戒。圖為亮紅燈的嘉義新港測站。（圖／摘自空品監測網）

記者許敏溶／台北報導

由於今（11日）西半部位於背風側，污染物累積導致不少地區天空灰濛濛。截至上午10時為止，全台共有11個測站出現紅色警戒，主要集中在雲林以南到台南市，西半部則有近40測站達「橘色提醒」。環境部提醒，今、明兩天大氣擴散仍差，空氣品質持續不佳，周四鋒面通過後才會改善。

根據環境部空品監測網觀測資料，截至上午10時為止，全台共有11個測站出現紅色警戒，範圍從彰化二林到台南，另外有近40個測站空品為橘色提醒，涵蓋整個西半部。

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環境部表示，今天環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；夜晚台南以北及金馬易有局部霧或低雲影響能見度。北部、竹苗、中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級，中南部短時間可能達紅色警示等級，雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

環境部提醒，明天西半部風速弱，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，竹苗地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，中南部短時間可能達紅色警示等級。

周四（13日）鋒面通過，環境部指出，環境風場逐漸轉為東北風，迎風面擴散條件轉佳，中南部污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；清晨金馬有局部霧或低雲影響能見度。除了高屏空品區為「橘色提醒」，其他地區空品為普通到良好。

▲環境部表示，空污不佳狀況將持續到明天。（圖／摘自空品監測網）