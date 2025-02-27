彰化以南空氣超髒！20測站紅色警戒　環境部：要持續到明天

▲今天西半部空品不佳，高雄左營天空灰濛濛。（圖／翻攝空品監測網）

記者許敏溶／台北報導

由於今（27日）西半部位於背風側，不少地區天空灰濛濛。截至中午11時為止，全台共有20個測站出現紅色警戒，主要集中在彰化以南縣市，另有超過30測站為橘色提醒。環境部提醒，今天西半部擴散條件差，污染物易累積，金門、中部、雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級，類似狀況預計持續到明天，提醒民眾外出活動注意。

根據環境部空品監測網觀測資料，截至上午11時為止，全台共有20個測站出現紅色警戒，範圍從彰化二林到高雄林園，還包括外島金門，其中又以高雄市測站最多；另全台超過30個測站空品為橘色提醒，範圍則是整個西半部。

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環境部表示，今天環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，故污染物易累積，北部、竹苗及金馬為「橘色提醒」等級，金門短時間可能達紅色警示，另中部、雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」。

明（28日）受高壓迴流影響，環境部指出，西半部仍位於背風側，污染物易累積，預計中部以北及金馬地區及清晨南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。而竹苗短時間可能達橘色提醒等級，北部、中部、雲嘉南及金門為「橘色提醒」，中南部短時間可能達紅色警示等級，高屏則是「紅色警示」等級。

環境部表示，周六（3月1日）西半部擴散條件仍差，污染物易累積；中部以北、金馬地區及清晨南部易有局部霧或低雲影響能見度。竹苗短時間可能達橘色提醒等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，中南部地區短時間可能達紅色警示等級。

▲今天西半部空品不佳，預估南部明天依舊如此。（圖／翻攝空品監測網）