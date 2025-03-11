OnlyFans網紅離奇陳屍家中！　警破門發現「笑氣罐+血跡」

▲盧西被發現在家中死亡。（圖／翻攝自IG／lajuliepop）



記者張方瑀／綜合報導

法國OnlyFans網紅盧西（Juli Luxie）被發現在家中死亡，現場還留有血跡與多個笑氣罐。盧西的家人表示，她最後一次和家人聯繫已是兩個多星期以前，加上打電話聯繫不上才會報警，警方破門進入其家中才發現遺體。

根據《每日郵報》報導，年僅21歲的盧西在IG擁有近4萬人追蹤，而她的父親6日報警指出．因擔心女兒情緒低落，又多次撥打電話未獲回應，於是請求警方協助。結果警方前往她位於於埃松省（Essonne）科爾貝市（Corbeil）的住宿，破門而入後發現她倒臥在公寓前門附近，已經明顯死亡。

▲年僅21歲的盧西在IG擁有近4萬人追蹤。（圖／翻攝自IG／lajuliepop）

警方指出，現場還留有血跡與多個笑氣罐，而門是從內部鎖上的。笑氣是一種無色、略有甜味的氣體，通常用作麻醉劑，但也被用來作為娛樂用途，讓人短暫地感到興奮，吸入笑氣還可能會導致昏迷或窒息。

根據法媒消息，盧西長期大量吸入笑氣，還曾因此住院接受治療，試圖擺脫對笑氣的依賴。目前，警方已介入調查這起案件，並等待法醫解剖報告，以釐清確切死因。

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