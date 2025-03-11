《上班不要看》YT已3周沒更新　訂閱數掉到90萬！網愣：要散了嗎？

▲上一次更新是三周前。（圖／翻攝自YouTube）



記者施怡妏／綜合報導

YouTube頻道「上班不要看」由呱吉創立，影片題材多元、風格輕鬆詼諧，不過近日有網友發現，YT頻道已經3周沒有更新了，而且訂閱數也掉到90萬，似乎是解散的前兆？好奇有沒有人知道內幕？貼文掀起熱論，「總要來個離職企劃吧？」「連基隆斜坡都可以拍兩集，真的是沒企劃了」、「內容真的越來越無聊」。

有網友在PTT發文，「上班不要看倒了的八卦？」最新影片發布於三週前，訂閱人數也降至90萬，「這個是2025第一個解散團體嗎？還是單純想不到上什麼影片？有內部人員知道八卦嗎？」此外，Dcard上也有網友討論，「上班不要看是不是解散了？」感覺之後會宣布大事件，「希望走鐘獎會有人願意來接，不然就這樣停辦挺可惜的」。

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貼文曝光，網友紛紛表示，影片越來越無聊，「影片越來越無聊，以前至少還有創意，現在...」、「越來越無聊...還我美食廢人」、「我看麻希IG也都在做自己的事」、「人都跑了，剩下的也沒什麼用」、「老闆很會寫企劃領補助阿」、「有創意的跑光，老闆跑去舔政府，下場就這樣」、「麻希跟關關跑了代表這團真的沒救了」、「可以領補助，餓不死」、「好笑的都離職了，剩一堆冗員不倒才怪吧」。

還有老粉失望表示，「老闆沒料，退追很久了」、「老闆那個玻璃心，越老越玩不起，身為老粉早就看不下去了」、「一個連員工離職都會說換合作方式的公司，停更不說明有什麼好奇怪的，而且一堆有能力的人都走了，死撐著有比較好嗎，早該放手了」、「真的有趣的企劃已經不在了，做一些坦白說感覺很像在應付的內容，可惜了真的」、「以前上班不要看真的有種在看大學生打鬧的感覺，後來越來越無聊，RJ走後直接底底落，企劃越來越尷尬」。

不過，「上班不要看」的IG仍持續更新貼文，最新的一篇貼文發布於3月5日，但有眼尖的粉絲發現，影片中居然有離職一年的舊成員「梅伯」，質疑是炒冷飯，舊片當新片上傳。對此，「上班不要看」回覆留言，「阿梅就像老闆念念不忘的前女友」。