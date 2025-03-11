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肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」攝影師全拍下

▲▼肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」。（圖／翻攝@gadirajab IG） 

▲肯爺（Kanye West，現名Ye）的老婆比安卡（Bianca Censori）與造型師PO出裸滑直排輪的照片。（圖／翻攝@gadirajab IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國饒舌天王肯爺（Kanye West，現名Ye）與設計師老婆比安卡（Bianca Censori），於台灣時間3日出席葛萊美獎時，女方在紅毯上無預警脫衣全裸，引發不小的爭議。沒想到，比安卡近日又在街頭上穿著透視內衣滑直排輪，並要求造型師拍攝後PO網。

肯爺與比安卡昨日被多家外媒爆料即將離婚，然而據《好萊塢報導》報導，他們2人的經紀人米洛雅諾普洛斯（Milo Yiannopoulos）對此做出否認。

造型師Gadir於10日在社群PO文，標記比安卡說，「我在義大利拍攝」，並附上10張照片。照片中，比安卡身穿肉身貼身內衣、內褲，並戴上護膝、護肘，在街頭直接溜起直排輪。

▲▼肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」。（圖／翻攝@gadirajab IG）

▲肯爺妻子PO出新照。（圖／翻攝@gadirajab IG）

此外，比安卡也在個人IG帳號上傳22張自己被拍攝的照片，寫下這是她2023年在義大利拍攝的作品，而肯爺也在其中的PO文中留下一個愛心回應。

網友看完紛紛留言，「為什麼妳總是赤裸裸的？」「她都不穿任何嚴肅一點的衣服嗎」、「夠了」、「這東西怎麼會在IG上？我上傳一張比基尼照片，結果就被下架了」、「她的精神狀態是不是出現問題了」，但也有網友認同比安卡的行為，大讚對方已成為熱搜的話題。

▼「肯爺」老婆比安卡（右）全裸登上葛萊美紅毯。（圖／路透）

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

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