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黃子佼出庭5次「都穿同一件上衣」　他曝背後用意：心機很重

▲▼藝人黃子佼（中）被控持有48部少女性影像、涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，台北地院15日開庭後辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

▲黃子佼第5度到台北地院出庭將辯論終結。（圖，下同／記者黃哲民攝）

記者施怡妏／綜合報導

藝人黃子佼2023年被抓到持有共2259個兒少性影像檔案，遭判刑8個月後，檢方提起上訴，已鮮少公開露面，僅在出庭時現身，不過有網友發現，黃子佼每次出庭，都是穿著同一套衣服，藏青色上衣、格子褲和黑皮鞋，並戴著白色帽子與口罩，認為這背後有心機。

黃子佼共出庭5次，分別是去年7月15日、8月12日、8月20日、9月10日、10月15日。有眼尖的網友發現，在Threads發文，黃子佼出庭都穿著同一套衣服，「心機真的很重，營造只出庭一次的錯覺，這種人為什麼不能重懲啊」。

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貼文曝光，掀起網友討論，「而且他穿的這件深藍色襯衫+胸前兩個口袋，跟旁邊的警察制服融合在一起，辨識度很低，視覺不容易注意到他，他不是隨便挑一套的」、「跟五億那個男的一樣，出庭只穿同套衣服」、「手上的水瓶也一樣，之前就有人提過，他就是這個意圖」、「這個真的扯，讓人比較不會有『又』出庭的感覺」。

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▲▼藝人黃子佼（左）無故持有少女性影像、涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，15日第5度到台北地院出庭將辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

事實上，不只黃子佼，涉及「#MeToo」事件的NONO（陳宣裕）和五億高中生命案的夏男，也都有穿同樣服裝出庭的習慣。

對此，警大教授沈勝昂接受《ETtoday新聞雲》訪問時作出解析，還是需要知道他平時穿著，問問親戚友人，需要花時間研究他，沒辦法單就這幾次衣著就判斷，是故意這麼做？還是個性原因？提供的訊息量過少，沒有一些對話或是跟有一些事實釐清，無法就此推論情況。

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