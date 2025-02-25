傳愛10週年！花蓮銘師父餐廳辦10桌佳餚　宴請弱勢家庭

▲▼花蓮知名餐廳銘師父攜手花蓮市公所，席開十桌豐盛佳餚美食，宴請百位弱勢民眾。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮知名餐廳銘師父攜手花蓮市公所，24日晚間席開十桌豐盛佳餚美食，宴請百位弱勢民眾，市長魏嘉彥親自到場問候，並感謝銘師父餐廳每年不間斷地辦理這項愛心行動，至今已滿十年，令人相當感佩。花蓮市公所也邀請各公益團體和弱勢家庭共同參與，也期盼藉由與社福機構的密切合作，提供弱勢朋友更多照顧。

花蓮家扶中心長期提供照顧者及孩子支持性的引導、陪伴，深入每一戶弱勢家庭給予溫暖的力量，花蓮市公所特別邀請家扶中心的案家們參與今日的晚宴。餐點還未上桌前就有不少孩子難掩期待又興奮的模樣，見到主廚莊育賢和市長魏嘉彥出現時都不吝說出「謝謝主廚叔叔！謝謝市長叔叔！」。花蓮家扶中心主任施政延也代表受助家庭，致贈感謝狀予銘師父餐廳表達誠摯地謝意。

▲花蓮市長魏嘉彥（左）致贈感謝狀予銘師父餐廳表達誠摯地謝意。

銘師父餐廳過去在2022年榮獲「客家小炒全國爭霸賽」亞軍殊榮，主廚莊育賢以精湛廚藝讓花蓮在地食材登上全國舞台，秉持取之於社會、用之於社會精神的他，不僅在0206強震發生後，隨著父親莊忠銘號召國內各大廚師群，為災民和救難英雄料理三餐，而父親離世後，他仍不忘延續其生前志業，每年皆準備充滿心意的家常菜色招待弱勢民眾。

魏嘉彥頒發感謝狀，肯定銘師父餐廳熱心公益，堪為花蓮餐飲界的表率。他表示，在花蓮各個大小活動或事件中，只要是有需要的地方，皆能看見銘師父餐廳不求回報的奉獻身影，感謝主廚率領廚師們和服務人員，連續多年以豐富的菜色料理，讓弱勢朋友感到賓至如歸，也期望孩子們吃得飽足後，將這份溫情化為正能量，將來為社會創造更多善循環。