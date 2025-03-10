陸客偷拍日本空姐！標註黑絲美腿照片瘋傳　全日空怒拿法條回應

▲中國人偷拍日本女空服員！陸網友幫腔嗆「哪犯法了？」，全日空怒拿法條回應。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

先前才有中國人，在機上偷拍南韓女空服員，遭南韓法院判刑，現在又傳出有中國人偷拍日本全日空（ANA）女空服員，引發日本網友不滿，但中國網友幫腔嗆：「哪犯法了？」對此，全日空也做出嚴正回應。

據日本《NEWS POST 7》報導，近日在社群網路上，瘋傳一組圖片，相信是一名中國乘客、拍攝一名坐在緊急逃生口旁位置的全日空空服員，而且該名中國乘客，配上相當挑逗的字眼：「全日空的小姐姐我都愛，特別還是日產的！」、「#空姐 #黑絲 #美腿」隨後這組照片被網友們瘋傳，尤其在中國網友圈引發熱烈關注。

不過這組照片看在日本網友眼裡，感到相當噁心，認為這不只侵犯隱私，甚至是猥褻偷拍行為。但有不少中國網友不以為意，並不認為這樣拍攝會構成任何犯罪問題，甚至有人嗆：「這哪兒犯法了？」、「以前拍沒事，現在有事了？」

報導指出，相信這組照片最早在小紅書上流傳開來，事後全日空向小紅書投訴，希望能撤下相關照片發布，但小紅書回應：「目前無相關帖子發布。」另外記者進一步搜尋發現，現在於小紅書上的確已經看不到相關貼文。

面對這起偷拍事件，全日空也嚴正回應，強調日本於2023年實行「攝影罪」，針對偷拍性姿勢的行為，規定罰3年以下拘禁或300萬日圓（約67萬元台幣）罰金。全日空還強調，即使在飛機上，偷拍空服員或任何人也是違法的，如有違法之情事，全日空將竭盡所能保障員工安全，並對偷拍行為採取必要法律手段。

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