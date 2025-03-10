尹錫悅彈劾最快14日宣判！警為最壞情況做準備　地鐵站學校關閉

▲在憲法法院裁定當日，法院附近地鐵站將關閉，附近已有1間學校決定停課。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓憲法法院預計最快14日就會裁定總統尹錫悅彈劾案應該下台或是復職。如今南韓警方正為最壞情況作打算，將在憲法法院作出裁決的那一天動員大批警力，法院附近地鐵站、至少1所學校都將基於安全考量關閉。

韓聯社、路透報導，預計尹錫悅的支持者與反對者都會走上街頭示威，南韓警方10日表示，會把法院周邊的鐘路區和中區指定為特別犯罪預防措施區域，這兩大區屆時會被劃分成8大塊，每個地方均由當地警察局長負責監督安全並進行群眾控制。

警方指出，將調動一切可用警力與設備，防止尹錫悅支持者與反對者之間爆發衝突，也會加強與消防當局、內政部、首爾市政府與其他機構的合作，提前在法院附近部署救護車及巡邏車。

▲尹錫悅彈劾案宣判在即，警方高度戒備。（圖／路透）

韓國警察廳次長（代理廳長）李鎬永（Lee Ho-young）指出，「我們正依最糟情況制定相關計畫」。若是發生類似尹錫悅支持者衝入法院的暴力事件，員警屆時可使用胡椒噴霧或是警棍。

另外，首爾地鐵也表示，裁決當日，憲法法院附近地鐵站將關閉，列車可能不會停靠舉行大型集會的站。

首爾市教育廳官員金恩美（Kim Eun-mi）則稱，早在2月下旬的時候，就已經發函建議法院附近6間學校要採取安全措施，包括停課，目前已有1間學校決定停課。

警方透露，「安全措施必須比以往更加嚴密，你可以想像這種情況會變得多麼危險。我們必須保持最高層級警惕，就像憲法法院之前對朴槿惠作出裁決那樣」。