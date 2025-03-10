門口是扁、蔡、韓花籃！柯爸告別式未擺賴清德花籃　民眾黨：謝謝府

記者袁茵／新竹報導

前民眾黨主席柯文哲的父親柯承發於2月17日逝世，今（10日）在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，藍綠白大咖紛紛到場致意，現場也擺放包括前總統陳水扁、蔡英文和立法院長韓國瑜等朝野政要所送的花籃。但面對外傳總統賴清德前一天有送花籃，現場卻沒有看到，民眾黨發言人張彤僅表示，「若府方說有，那我們這邊就表達感謝。」

▲柯爸柯承發告別式花籃，大門放著前總統蔡英文花籃。（圖／記者袁茵攝）

「柯爸」柯承發告別式於10日上午8時30分開始，先進行靈前誦經，接著9點舉行家祭、9時40分公祭，告別式現場也擺滿藍綠白大咖的花籃，而柯文哲於8時53分到達告別式現場、10時16分離開。

但外傳賴清德有致電關心柯家人，且賴清德、總統府秘書長潘孟安也有致贈花藍，並於昨天就送抵告別式現場，然而現場直至中午都沒看見，擺在大門口最顯眼處的則是前總統蔡英文花籃；另門口左側還有前總統陳水扁、立法院長韓國瑜、考試委員鄧家基、國民黨主席朱立倫、新竹市長高虹安、立委劉書彬、黨團主任陳智菡花籃，右側依序為民眾黨主席黃國昌與秘書長周榆修、立委張啓楷、立委陳昭姿、立委林國成、立委黃珊珊、立委林憶君、立委麥玉珍致贈的花籃。

▲柯爸柯承發告別式花籃，由右至左為陳水扁、韓國瑜、鄧家基、朱立倫、高虹安、劉書彬、陳智菡致贈。（圖／記者袁茵攝）

針對為何花籃有被移動？民眾黨發言人張彤受訪時表示，昨天開始陸續收到非常多各界好友、政壇前輩的關心花籃，因為昨天花籃數量非常多，今天基於尊重，禮儀公司一早就將政壇前輩的花籃移動前面，以示尊重。

媒體追問，這是否代表非常重視蔡英文、陳水扁對柯爸的致意，才移到特別顯眼位子？張彤回應「是，包含蔡英文、陳水扁、韓國瑜等人對柯家的關心，我們都非常感謝。」

至於有無收到賴清德致贈的花籃？張彤指出，「賴清德的花籃，府方如果說（我們）有收到，那我們這邊就是對總統府表達感謝。」昨天第一時間都是由禮儀公司處理花籃，並對花籃都有妥善保存，但因為現在儀式正在進行中，感謝總統府致贈的花籃。

另外，也外傳總統府曾想派代表到場，但被柯家人以「國家大事為重，不需要特地來」拒絕？張彤說，「我這邊沒收到總統府要來悼念的訊息。」

▼柯爸柯承發告別式花籃，由左至右為黃國昌與周榆修、張啓楷、陳昭姿、林國成、黃珊珊、林憶君、麥玉珍。（圖／記者袁茵攝）