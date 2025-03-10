出席柯文哲父告別式嘆「司法待遇」不公　柯志恩盼讓人民所信賴

▲柯志恩出席柯文哲父親告別式。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發今（10日）舉辦告別式，柯文哲於8點53分已到場參加家祭，前總統馬英九、國民黨立院黨團總召傅崐萁及黨團多位立委都陸續現身，國民黨立委柯志恩也到場。柯志恩表示，毋枉毋縱、公平審判是司法正義的底線，但整個辦案過程引發輿論極大爭議，對比其他情節更重大的貪瀆弊案，柯文哲所受到的「司法待遇」，確實讓許多人為其感到不公與委屈。

柯志恩說，今日參加柯文哲父親的告別式，眾多人士前來送柯承發老先生最後一程，也希望給予柯文哲和家屬一些溫暖與安慰。政治可以有不同的立場，但人性和人道的考量永遠高於一切。將心比心，相互尊重，政黨之間可以競爭攻防，但絕不能失去人性、道德，尤當面臨失去至親的悲痛時刻，實應展現同情和同理之心，切莫予以刁難或羞辱的方式對待。

柯志恩指出，由於檢察官堅持繼續羈押，致使柯文哲無法在父親臨終時隨侍在側，這對身為人子而言，無疑是最大的傷痛與遺憾。而今天雖准允出席告別式，但僅能停留部分時段，未能讓柯文哲陪父親走完告別式全程，相信在柯P及家人心中留下最深缺憾，也令支持者感到惋惜與同情。

柯志恩強調，毋枉毋縱、公平審判是司法正義的底線，但整個辦案過程引發輿論極大爭議，對比其他情節更重大的貪瀆弊案，柯文哲所受到的「司法待遇」，確實讓許多人為其感到不公與委屈。期待有朝一日，台灣的司法彰顯正義，真正為人民所信賴。