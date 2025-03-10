柯宇謙代兄捧斗、柯傅堯現身　小草舉牌：謝謝柯爸給我們這麼好的柯文哲

▲柯文哲弟弟柯宇謙代替身為長子的柯文哲捧斗。（圖／攝影中心攝，以下皆同）

記者袁茵／新竹報導

前民眾黨主席柯文哲的父親柯承發於2月17日逝世，今（10日）上午在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，台北看守所准許身為長子的柯文哲戒護奔喪，但只能參加家祭，因此柯文哲8時53分抵達、10時16分就離開，只能由胞弟柯宇謙代替柯文哲捧斗，周遭還有小草排字「謝謝柯爸給我們這麼好的柯文哲」。

「柯爸」柯承發告別式於10日上午8時30分開始，先進行靈前誦經，接著9點舉行家祭、9時40分公祭；身為「長子」的柯文哲於8時53分到達告別式現場，但因為只能參加家祭，不能出席公祭，因此10時16分就離開，柯妻陳佩琪一度緊抱柯文哲，並痛批「司法迫害人權」，一旁小草則不斷喊「阿北加油」等支持言論。

▲柯文哲兒子柯傅堯。（圖／攝影中心攝）

由於傳統葬儀習俗是「夫妻不相送」，因此身為未亡人的「柯媽」何瑞英先離開；此外，因為柯文哲無法全程待完告別式，只能由柯承發的二兒子、也就是柯文哲的弟弟柯宇謙代替柯文哲「捧斗」，而旁邊還有柯文哲胞妹柯美蘭、柯文哲妻子陳佩琪，以及柯文哲兒子柯傅堯等人。

在柯承發出殯時，諸多支持者也站在馬路旁舉牌，紙張上寫著「謝謝柯爸給我們這麼好的柯文哲」、「柯爸爸請放心，小草永遠守護柯文哲」。