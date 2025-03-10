　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

張文宏現場點名記者減肥　驚吐：你太胖了

記者陳冠宇／綜合報導

大陸全國政協十四屆三次會議在北京人民大會堂舉行閉幕會，入場前，身兼政協委員的大陸國家傳染病醫學中心（上海）主任張文宏被問及「體重管理年」三年計劃時，直接現場點名記者應該減肥：「像你這樣的大肚子，是我們的主要目標」。

大陸國家衛健委主任雷海潮9日下午在人大會議的民生主題記者會上，花了7分鐘談論體重管理，並表示將實施「體重管理年」三年行動，普及健康生活方式，加強慢性病防治。

雷海潮指出，當前危害大陸老百姓健康的首位危險因素，來自於慢性的非傳染性疾病。其中，很多致病的因素跟每個人的行為生活方式、飲食和體育鍛煉都密切相關，比如說體重異常的問題。

在今（10）日政協閉幕前，張文宏於入場時被媒體包圍，詢問關於「體重管理年」三年行動等議題。

▲▼上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

▲張文宏。（圖／上海市衛健委）

「醫療方面主要是加強基層…很多優質資源加成」，張文宏接下來笑著指了指記者，「還有像你就太胖了，要弄得瘦一點，我們三年行動計畫，主要（目標）是體重減下來啊。」

張文宏還說，「體重減下來，（做好）慢性病控制對吧，像你（指記者）這樣大的肚子，是我們的主要目標」。與此同時，可以聽見被點名的記者尷尬地笑了幾聲。

「張文宏說採訪他的記者肚子太大」、「張文宏現場點名記者減肥：你太胖了」兩個話題今日分別躍上微博與百度的熱搜，有網友說「傷害挺大，侮辱性極強」、「記者：我這是過勞肥」、「張委員太逗了」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 8132 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
竹聯幫大老「麥可」200萬交保　愛妻豪車接應
杜特蒂被通緝！　7000警力追捕
輝星突身亡「5天後演唱會喊卡」　同台歌手方哀悼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

苦等丈夫80多年…103歲癡情嬤去世　最後一封信曝光

女子搭地鐵突暈倒　男友不理落跑竟說：沒看到不是故意的

役男持陸身分證仍要當兵！　陸委會：防藉此逃避兵役

藝人轉發「台灣必歸」　邱垂正譴責：甘願淪為統戰樣板

川普2.0先處理美俄才對台　李義虎：交易論可能使台灣棋子變棄子

中國「對美農產品加關稅」生效　分析師：針對川普基礎選民

王毅稱「中國台灣省」！　陸外交部附和：一個省沒有獨立地位

美承諾加快對台軍售　陸外交部：敦促美方停止「危害台海和平」

右眼突一片黑！他嚇壞衝急診　醫曝「睡前1習慣」害的：恐失明

39歲當奶奶！她「逆天顏值」餵孫影片瘋傳　網驚：缺爺爺嗎

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

#竹聯幫 大老 #麥可 涉恐嚇毆富商遭逮！被問「爭大位」急撇清

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

#柯建銘 出席 #柯文哲 爸爸告別式　「人死為大理當送祂最後一程」

#柯文哲 奔喪哭喊 「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」 #追思文

苦等丈夫80多年…103歲癡情嬤去世　最後一封信曝光

女子搭地鐵突暈倒　男友不理落跑竟說：沒看到不是故意的

役男持陸身分證仍要當兵！　陸委會：防藉此逃避兵役

藝人轉發「台灣必歸」　邱垂正譴責：甘願淪為統戰樣板

川普2.0先處理美俄才對台　李義虎：交易論可能使台灣棋子變棄子

中國「對美農產品加關稅」生效　分析師：針對川普基礎選民

王毅稱「中國台灣省」！　陸外交部附和：一個省沒有獨立地位

美承諾加快對台軍售　陸外交部：敦促美方停止「危害台海和平」

右眼突一片黑！他嚇壞衝急診　醫曝「睡前1習慣」害的：恐失明

39歲當奶奶！她「逆天顏值」餵孫影片瘋傳　網驚：缺爺爺嗎

憂川普害經濟衰退！　「美股血洗」道瓊挫近900點、那指3年來最糟

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

梵蒂岡：教宗病情持續改善　仍需住院治療數日

快訊／美股大怒神「道瓊血洗1100點」　特斯拉跌15%

彰化男上街抓寶可夢被砍到住院　老闆幫員工出氣「認錯人」下場曝

港媒：川普最快4月訪問中國　會晤習近平

AIT處長「美可提供核能協助」！藍委：本會期列優先議程

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」攝影師全拍下

高雄男在孩子眼前「砍殺鄰居夫妻」　一審一致決判死創釋憲後首例

電信三雄2月獲利出爐　中華電創九年同期新高、台灣大奪單月冠軍

54歲李瑞鎮不婚「一個人很自由」　比起愛情..「車禍機率還比較高」XD

大陸熱門新聞

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

被追問台藝人挺中　甄子丹生氣：必統一！別挖坑給我踩

苦等丈夫80多年…103歲癡情嬤去世

女子搭地鐵突暈倒　男友不理落跑竟說：沒看到不是故意的

他右眼突一片黑！醫曝「睡前1習慣」害的：恐失明

役男持陸身分證仍要當兵！　陸委會：防藉此逃避兵役

藝人轉發「台灣必歸」　邱垂正譴責：甘願淪為統戰樣板

39歲當奶奶！她「逆天顏值」餵孫影片瘋傳

CEO毒殺董事長！海外買上百毒藥當益生菌

李義虎：交易論可能使台灣棋子變棄子

神級「長沙花魁」爆紅！接客價碼曝光

吃海底撈朝鍋裡撒尿！2少年下場慘了

「網購小熊公仔」放民宿竟挨告！陸老闆遭求償17萬

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

更多熱門

相關新聞

「她」見證老台商與台青闖出一片天

「她」見證老台商與台青闖出一片天

大陸十四屆全國政協三次會議今（10）日在北京人民大會堂閉幕，全國政協委員、台盟浙江省委會主委陳清莉談及在浙江涉台工作，特地提到一位台商老朋友、前杭州台商會長周鮑華，90年代西進發展，成家立業深耕大陸，杭州活躍民營經濟對他助力不少。陳清莉也提及，希望越來越多的台灣民眾到大陸發展，繼續追夢，大陸也會一如既往支持。

陸政協閉幕　王滬寧：發揮愛國統一戰線

陸政協閉幕　王滬寧：發揮愛國統一戰線

被追問台藝人挺中　甄子丹生氣：必統一！別挖坑給我踩

被追問台藝人挺中　甄子丹生氣：必統一！別挖坑給我踩

陸委會要查藝人　靳東：文化怎能裁罰？很可笑！

陸委會要查藝人　靳東：文化怎能裁罰？很可笑！

陸大人代表：歡迎台青赴陸體驗發展

陸大人代表：歡迎台青赴陸體驗發展

關鍵字：

張文宏兩會政協

讀者迴響

熱門新聞

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台

輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心跳停止」

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

史上最大股災要來了　他建議買3資產

金秀賢被爆交往金賽綸6年「勾結YTR霸凌」公司氣炸喊告

即／美股血洗！特斯拉「歷史高價腰斬」

孟耿如被抓包人在日本…遭怒轟「邊玩邊道歉」

43歲歌手輝星身亡「已過世一段時間」原定5天後登台

女大生只同意「前戲」　遭台南紳士奪走第一次

即／美股大怒神「道瓊血洗1100點」　特斯拉跌15%

即／涉恐嚇富商千萬！竹聯幫大老「麥可」200萬交保

金賽綸父：無數次背她衝急診　揭守喪被YTR騷擾問骨灰在哪

川普開條件！做到2點才恢復對烏援助

LINE「6選項」最好關閉！　3C達人勸世：避免被盜

男屍心臟、陰莖消失　女嫌認：煮熟吃掉了

更多

最夯影音

更多

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面