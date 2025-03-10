張文宏現場點名記者減肥　驚吐：你太胖了

記者陳冠宇／綜合報導

大陸全國政協十四屆三次會議在北京人民大會堂舉行閉幕會，入場前，身兼政協委員的大陸國家傳染病醫學中心（上海）主任張文宏被問及「體重管理年」三年計劃時，直接現場點名記者應該減肥：「像你這樣的大肚子，是我們的主要目標」。

大陸國家衛健委主任雷海潮9日下午在人大會議的民生主題記者會上，花了7分鐘談論體重管理，並表示將實施「體重管理年」三年行動，普及健康生活方式，加強慢性病防治。

雷海潮指出，當前危害大陸老百姓健康的首位危險因素，來自於慢性的非傳染性疾病。其中，很多致病的因素跟每個人的行為生活方式、飲食和體育鍛煉都密切相關，比如說體重異常的問題。

在今（10）日政協閉幕前，張文宏於入場時被媒體包圍，詢問關於「體重管理年」三年行動等議題。

▲張文宏。（圖／上海市衛健委）

「醫療方面主要是加強基層…很多優質資源加成」，張文宏接下來笑著指了指記者，「還有像你就太胖了，要弄得瘦一點，我們三年行動計畫，主要（目標）是體重減下來啊。」

張文宏還說，「體重減下來，（做好）慢性病控制對吧，像你（指記者）這樣大的肚子，是我們的主要目標」。與此同時，可以聽見被點名的記者尷尬地笑了幾聲。

「張文宏說採訪他的記者肚子太大」、「張文宏現場點名記者減肥：你太胖了」兩個話題今日分別躍上微博與百度的熱搜，有網友說「傷害挺大，侮辱性極強」、「記者：我這是過勞肥」、「張委員太逗了」