陸對美農產品加關稅今生效　外媒：恐加劇貿易衝突

▲中美貿易戰。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸對一系列美國農產品徵收至多15％關稅的措施今（10）日生效，涉及從牛肉、家禽到穀物的各種商品。此外，大陸還表示將完全暫停從三家美國實體進口大豆，並暫停購買美國原木。外媒認為，中美的貿易衝突恐加劇，但是也為雙方談判留出了空間。

《彭博》報導，這是大陸回應川普政府對華加徵關稅翻倍之舉，瞄準的是大陸可以從其他國家採購的商品，這樣可以避免國內經濟受到衝擊。報導說，這可能加劇全球最大兩個經濟體之間的貿易衝突。

報導指出，大陸官員已表現出應付得了中美貿易緊張局勢的信心。大陸財政部部長藍佛安上周在兩會的一個記者會上表示，中央財政預留了充足的儲備工具和政策空間，來應對內部和外部可能出現的不確定因素。

▲大陸對美國農產品加徵關稅今生效。（圖／路透）

在川普發起全球貿易戰之後，大陸的反制措施似乎經過精心設計、以免事態升級，從而為雙方談判留出了空間。儘管川普已表示願意與大陸國家主席習近平對話，但是到目前為止尚無任何消息。

另據法國國際廣播電台報導，中美貿易緊張局勢加劇了大陸當局在穩定國內經濟方面遇到的困難。同時，分析人士認為，大陸的報復針對的是共和黨億萬富翁的選民基礎，同時又保持了足夠溫和的態度，使達成貿易協議成為可能。

凱投宏觀公司（Capital Economics）中國經濟部門主管伊凡斯－普瑞查德（Julian Evans-Pritchard）表示，如果大陸的財政支出很快開始再次增加，那麼這可能會抵消關稅對增長的短期影響；然而，考慮到工作中普遍存在的反向風力，還不能確信財政支持足以帶來短期以上的提振。