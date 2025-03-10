美軍F-16緊急升空！　川普剛打完高爾夫「飛機闖入禁飛區」

▲ 川普打高爾夫球時有民用機闖入附近空域。（圖／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國空軍F-16戰機9日緊急升空，攔截一架闖入佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）附近臨時禁飛區的民用機，這已是總統川普上任以來第20起類似事件。當時川普正在西棕櫚灘的高爾夫球場打球，軍方立即派出F-16並釋放照明彈示警。

綜合ABC等美媒，北美防空司令部（NORAD）說明，9日事發時川普才剛在他位於西棕櫚灘的高爾夫球場打完一輪，且前一天上午川普剛從海湖莊園抵達球場後不久，也曾發生空域被入侵的事件，同樣派出飛機攔截。

官員說明，由於南佛羅里達空域繁忙，偶爾會發生這類違規飛行，不過目前未對川普行程或安全構成影響。NORAD強調，地面上的民眾可能看見戰機釋放的照明彈，但很快就會熄滅，不會造成危險。

聯邦官員將海湖莊園上劃為永久禁飛區，當川普入住時禁飛半徑擴大至30海里。儘管這類違規事件相對常見，但NORAD對近期頻繁發生感到憂心，更指責部分民航機師未遵守飛行規範，在起飛前未查閱航空安全公告（NOTAM）。

NORAD司令吉洛（Gregory Guillot）聲明強調，臨時禁飛區（TFR）規定對於飛安、國安及總統安全至關重要，不可選擇性遵守。