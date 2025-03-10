蛋價連3漲！養雞協會力挺「產銷合理價差」　蛋商喊話：應再上調

▲蛋價連3周上漲。（示意圖／資料照）

生活中心／台北報導

蛋價連續三周上漲，總計每台斤上漲8元，引起消費者關注。農業部今日指出，已請業界討論產地價與批發價的價差機制，並表示各地運輸成本不同，價差也應有所區別。養雞協會表示認同這一觀點，認為合理價差機制可促進消費。

根據《中央社》報導，自2月下旬以來，雞蛋價格持續上漲，台北市蛋商業同業公會原本計劃第3周不調價，但最終仍決定上調3元。公會理事長林天來解釋，因天氣寒冷導致部分雞隻死亡，產量減少是主因。

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農業部最新數據顯示，目前日產量為12.5萬箱（每箱200顆），較上周減少2000箱，但仍高於全國平均需求量12.3萬箱。

連續三次調漲使消費者明顯感到壓力，零售端已漲至每台斤40元時，嚇壞不少消費者。

對於是否違反市場供需原則，農業部畜牧司長李宜謙表示，價格由產業自行決定，農業部不干預。他解釋道，過去產銷價差機制規定當產地價低於每台斤26.5元時，價差為6.5元；產地價高於每台斤29元時，價差為9.5元。然而近年來，這一價差已固定在9.5元。

李宜謙還指出，公平交易委員會已在2月間向業界表達應注意可能的聯合壟斷問題。農業部建議，北、中、南、東各區與產地距離不同，運輸成本各異，價差也應有所區別，不應全台統一。

中華民國養雞協會秘書長王建培表示支持討論合理價差機制，認為這對消費者有利，最終能促進消費並使產銷更為順暢。然而，蛋商持不同意見，林天來認為現行價差9.5元已維持多年，若要調整應該往上調整。

最新價格顯示，自10日起批發價由每台斤37元上調至40元，12日起產地價則由每台斤27.5元上調至30.5元。