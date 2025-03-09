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彰化雞蛋大特賣！4盒100還送蛋糕、蛋塔　民眾凌晨5點半搶排隊

▲彰化雞蛋大特賣。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化雞蛋大特賣。（圖／彰化縣政府提供，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣為全國雞蛋重要產地，因應近期產地蛋價低迷，彰化縣政府為提振產地價格，輔導彰化縣養雞協會舉辦雞蛋促銷活動，繼昨日在鹿港鎮公所之後，今3月9日8點在縣府側門廣場辦理，現場促銷雞蛋 4盒100元，且加送蛋製品有檸檬蛋糕、茶葉蛋以及蛋塔，限量500組，一早5點半就有人來排隊。

▲彰化雞蛋大特賣。（圖／彰化縣政府提供）

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王縣長表示，現在雞蛋營養價值已經獲得專家研究的證實，沒有高膽固醇、高血脂症的健康人，每天食用2至3顆雞蛋對身體是安全無虞的。另外，彰化縣的營養午餐也推動健康的雞蛋計畫，為全縣約9萬名學童，提供每週3顆雞蛋的多元膳食，總計每週將食用27萬顆雞蛋，不僅滿足學童成長所需的營養，還落實「地產地消」的SDGs理念，善用「每2顆雞蛋，就有1顆來自彰化」的產地優勢，讓蛋農也能受惠，幫助蛋農獲得應有的收益。

▲彰化雞蛋大特賣。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣養雞協會理事長施能銘表示，今天準備 500 組，要讓鄉親品嚐到彰化出產最優質的雞蛋及蛋製產品，彰化縣是養雞大縣，全國每2顆雞蛋，就有1顆來自彰化，今天提供的雞蛋，全部都是通過 CAS 認證的洗選蛋，希望鄉親們都能來品嚐，一起支持本地產業。

排頭香來自大肚的趙先生說，他一早5:30就從大肚來彰化排第一個，平時都有在運動約4-5點就起床運動，想說有這個活動就來，早上大約5點就從家裏出發，平時也喜歡吃蛋，大多以水煮蛋及蒸蛋的料理居多。

▲彰化雞蛋大特賣。（圖／彰化縣政府提供）

農業處表示，彰化是全國第一大養雞大縣，縣內蛋雞場將近900多場、飼養約2,000多萬隻蛋雞，主要分布在芳苑、二林、大城及竹塘四鄉鎮，一年可生產供應雞蛋約43億顆，平均全國每2顆雞蛋就有1顆來自彰化。

▲彰化雞蛋大特賣。（圖／彰化縣政府提供）

與會貴賓還有彰化縣養雞協會理事長施能銘、總幹事蕭強生、常務監事連進通、中華民國養雞協會秘書長王建培、彰化縣北區蛋雞聯誼會長陳呈祥、彰化縣中區蛋雞聯誼會長陳啟宗、彰化縣土肉種雞聯誼會長林永祥、彰化縣東區蛋雞聯誼會長顏凡喬、農業處代理處長蕭麗玲、彰化縣動物防疫所長董孟治等人。

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