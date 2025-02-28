美國蛋價狂飆！一打均價「漲破164元」　川普政府急砸328億救援

▲美國受到禽流感疫情影響，雞蛋價格持續飆高。(示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國禽流感肆虐，數百萬隻家禽遭撲殺，導致蛋類供應短缺，價格也被推升至史上新高。如今農業部公布一項10億美元（約新台幣328.7億）的計畫，希望協助農民對抗疫情，同時拉低居高不下的蛋價。

根據美國農業部數據，由於禽流感疫情，今年已有超過3500萬隻家禽被撲殺，也導致該國一打雞蛋的平均價格在1月飆升至5美元（約新台幣164元），與去年同期相比漲幅高達53%。而該部預期，蛋價可能還會再上漲41%。

BBC指出，美國蛋價飆漲，已經產生一些令人震驚的連鎖反應。紐約市一打雞蛋可以賣到14美元（約新台幣460元），部分店家開始販售「單顆」雞蛋。今年2月賓州10萬多顆雞蛋從卡車後斗失竊，其價值可能高達4萬美元（約新台幣131萬元）。

▲川普政府宣布計畫，協助對抗禽流感。（示意圖／CFP）



而川普政府最新宣布的10億美元計畫，將把5億美元用於生物安全措施，1億美元用於疫苗研發，4億美元用於農民財政救濟。此外，還將取消提高雞蛋成本的法規，向商業雞蛋農場免費提供實務及諮詢服務，並且支付高達75%成本以解決漏洞，協助防止禽流感傳播。

為了解決美國消費者面臨的雞蛋短缺威脅，川普政府也考慮暫時進口符合美國食安標準的雞蛋，以利解決蛋荒。

農業部長羅林斯（Brooke Rollins）說，這項政策改變可能不會立刻影響蛋價，「這更像是一項長期解決方案，但我可以說的是，隨著我們努力實施一些更大格局的解決方案，這些價格可能在今年春夏開始下降。」

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