全文／柯文哲追思父：我相信苦難都會過去　總有重現光明的一天

記者袁茵／新竹報導

前民眾黨主席柯文哲的父親柯承發於2月17日逝世，今（10日）在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，柯文哲8時53分抵達現場，唸追思文時全程哽咽痛哭、狂擤鼻涕，表示父親撐不到他可以回去陪伴，成為他一生遺憾，並希望父親安息，自己會繼續堅強面對人生挫折和打擊，「我相信，苦難都會過去，總有重現光明的一天。」

台北看守所准許柯文哲戒護奔喪，柯於7時10分從台北看守所出發，原預估8時10分左右抵達新竹，但碰到路上塞車，直至8時53分才到告別式現場，身穿北所發放的藍黑色外套、手腳並未戴著戒具，面無表情步入家祭會場。

▲柯文哲於父親告別式現場。（圖／民眾黨提供）

雖然家祭未對外開放，但外頭可清楚聽見柯文哲念追思文的內容，只見柯文哲全程哽咽痛哭、狂擤鼻涕，談及自己無法在父親最後一刻隨侍在旁、無法向父拜別，連過世消息都是隔天才由律師轉達，「那懸在心中好幾天的不安終於發生了，父親終於撐不到我可以回去陪伴他，這是我一生的遺憾。人間至悲、莫此為甚。」

柯文哲感謝父親這一生對他的嚴厲教誨、關懷備至，「謝謝您儘管不認同我從政、期待我安穩的在台大醫院當個醫生，但謝謝您總是靜靜的在每一個場合支持著我、當兒子最大的靠山。」

而柯文哲也向父道歉，「對不起父親！直到我60多歲了，還讓你如此擔心，請父親安息吧！您的兒子會像您一樣，繼續堅強的面對人生的挫折和打擊，請您不要為我擔心。在天之靈，請庇佑著媽媽，保佑她身體康健，我以後會好好的照顧媽媽。我相信，苦難都會過去，總有重現光明的一天。」

【柯文哲追思文全文】

我的父親柯承發，曾夢想和哥哥一樣、念台大醫學院、當懸壺濟世的醫師，卻在14歲時遭遇二二八，我的祖父被抓走，在獄中被訊問、拷打三個星期，釋放後臥床幾年抑鬱而終。祖父倒下後，下面還有好幾個弟弟妹妹，所以父親只能去讀新竹師範學校，念書用公費、畢業後薪水都拿來供應弟弟妹妹成長。

沒有機會當醫生、也沒有機會念大學是我父親的遺憾，所以我小時候不用特別督促，也認真讀書，父親看著我的成績單，雖然和平常一樣沒有多說甚麼，但我知道他是高興的。

雖然父親的人生機會被當年的白色恐怖所剝奪，他還是努力地工作，他是柯家最堅強的支柱和靠山。

解嚴之後，228不再是社會禁忌，卻變成我最尷尬的日子，每一年一到228，父親參加完紀念活動，他就一路哭著回家，我知道，這是父親一生都無法走出的陰影。這就是為什麼每年228，我都去參加「一日北高」或「一日雙塔」的自行車活動，我用汗水代替淚水，走出憂傷的情結，用正面陽光的方式去面對歷史的悲情。

2013年，當我可能參選台北市長的消息開始傳開，父親從新竹搭車到台北，跑去台大醫院勸我好好當醫生，他說：「我在228失去父親，我不要再失去兒子」。我最後的決定，讓您這十年來為我操了不少心。我的人生這個轉彎，更讓您在臨終前失去了兒子的陪伴。

去年八月，父親正在住院時，我因為各種司法羅織的罪名遭到搜索、羈押，身為一個急重症醫師，行醫30多年，我竟然我無法在父親需要我時親自照料、為父親的病情做處置，只能在父親發出病危通知時，在重重戒護下被帶到醫院。

前兩次，父親還努力的睜開眼睛，看我一眼，結果兩次都奇蹟似的好轉，我知道他一直撐著要等我出獄，但我卻只能短短的停留半小時。每一次離開，我都以為就是永別。第三次，我又在半夜一點被帶到新竹分院，我看著父親，想叫他，卻發不出聲，因為當時父親尿毒素（BUN）超過160，每天尿量只有30c.c.，人已經完全昏迷，我只能靜靜的流淚、輕輕握著他的手，這時候，說什麼，他也聽不到了。

我知道父親一直在等我，他以94歲的高齡，以這樣的病體強撐了六個多月，直到他的身體再也無法負荷。我卻再度讓父親失望，最後還是無法在最後一刻隨侍在旁、無法再握著父親的手，告訴他我的感謝、更無法向他拜別。連父親過世的消息，都是隔了一天，才由律師轉達，當律師告訴我：「你爸爸在昨天去世了」，那懸在心中好幾天的不安終於發生了，父親終於撐不到我可以回去陪伴他，這是我一生的遺憾。

人間至悲、莫此為甚。

父親，感謝您這一生對我的嚴厲教誨、對我關懷備至，謝謝您儘管不認同我從政、期待我安穩的在台大醫院當個醫生，但謝謝您，總是靜靜的在每一個場合支持著我、當兒子最大的靠山。

對不起父親！直到我60多歲了，還讓你如此擔心，請父親安息吧！您的兒子會像您一樣，繼續堅強的面對人生的挫折和打擊，請您不要為我擔心。在天之靈，請庇佑著媽媽，保佑她身體康健，我以後會好好的照顧媽媽。

我相信，苦難都會過去，總有重現光明的一天。