柯文哲痛哭「你一直撐著等我」：行醫30年竟在父最需要時　無法親自照顧

記者袁茵／新竹報導

前民眾黨主席柯文哲的父親柯承發於2月17日逝世，今（10日）在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，柯文哲8時53分抵達現場，唸追思文時全程哽咽痛哭、狂擤鼻涕，表示2013年要選台北市長時，柯爸跑到台大醫院勸說「好好當醫生」，但最終他的決定，讓柯爸10年來操不少心，「我的人生轉彎，更讓你在臨終前失去兒子陪伴。」

▲柯文哲出席父親告別式家祭。（圖／民眾黨提供）

台北看守所日前准許柯文哲戒護奔喪，柯於7時10分從台北看守所出發，原預估8時10分左右抵達新竹，但碰到路上塞車，直至8時53分才到告別式現場，身穿北所發放的藍黑色外套、手腳並未戴著戒具，面無表情步入家祭會場。而柯文哲也於10時16分離開現場，柯妻陳佩琪一度緊抱柯文哲，待柯文哲坐車後，痛批「司法迫害人權」等言論。

而雖然家祭未對外開放，但外頭可清楚聽見柯文哲念追思文的內容，只見柯文哲全程哽咽痛哭、狂擤鼻涕，表示2013年他可能參選台北市長的消息傳開後，爸爸從新竹搭車到台北，跑到台大醫院勸說「好好當醫生」、「我228失去父親，我不要再失去兒子了」。而當柯文哲講到這段時，一度疑似淚崩、停頓好幾秒。

柯文哲說，「我最後的決定，讓你這10年來為我操不少心，我的人生轉彎，更讓你在臨終前失去兒子陪伴。去年8月父親住院時，我因為各種司法羅織的罪名遭到搜索羈押，身為一個急重症醫師行醫30年，我竟然在我父親最需要我的時候，無法親自照料、對父親病情做處置，只能在父親發出病危通知時，在重重戒護下到醫院。」

柯文哲稱，「前兩次，我父親還很努力的睜開眼睛看我一眼，結果兩次都奇蹟式好轉，我知道他一直撐著要等我出來，但是我卻只能短短停留半小時。」每次離開想要叫父親，卻發不出聲音，第三次被叫出來的時候，「因為當時父親尿毒素已經超過160，每天尿量只剩下30，人也完全不一樣，我只能靜靜的流淚、輕輕握著他的手，這時候說什麼他都聽不到了。」

柯文哲強調，「我知道我父親一直在等我，但94歲高齡以這樣的病體強撐6個多月，直到他的身體再也無法負荷，我卻再度讓父親失望，最後還是沒辦法在最後一刻隨侍在旁，沒辦法再握著父親的手，告訴他我的感謝，並沒辦法向他拜別，連我父親去世的消息，都是隔了一天律師到台北看守所律見時才告訴我。」

▼柯文哲出席父親告別式家祭。（圖／民眾黨提供）