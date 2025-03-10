　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

施景中滅火稱「耍官威」立委非洪孟楷　他嘆：絕不讓惡意潑髒水

▲▼ 立法院 國民黨黨團大會 洪孟楷 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台大婦產科醫師施景中日前爆料，某位立委竟對醫護人員耍官威，沒搞清楚狀況就把國健署長、健保署長及醫院高層叫到辦公室「亂罵一通」，網友則點名是國民黨立委洪孟楷，洪臉書也遭綠營支持者洗版，而施景中昨則稱，「不是洪孟楷。不要再猜了。」洪孟楷今（10日）表示，進廚房就不怕熱，但沒做的事也絕不讓惡意潑髒水在身上。

回顧整起事件，施景中日前爆料，有位在大型教學醫院擔任主任的好友告訴他，某立委助理日前帶小孩來看病，因對醫院提供的服務內容不滿，和看診醫生起了爭執，立委得知後火大發出急件公文，要求國健署長、健保署長、教學醫院的副院長等人到立委辦公室。起初該立委用嚴厲的口吻教訓當場所有人，講到後來才發現是助理自己沒弄清楚狀況，最後只好為自己緩頰來收場；他並透露立委身份線索，「第一階罷免，果然獲得高票支持，然後第二階段一開跑，罷免書就被搶光光。」

由於留言區不少人點名洪孟楷，洪孟楷只好發文喊冤，「超級冤枉！影射我耍官威？」強調不是要對號入座，只是惡意影射太誇張。他列出3點聲明，首先過去5年任期從未發函叫署長開會，對話都是在公開質詢；再來辦公室內無論已婚、未婚的同仁都還沒有小孩；自己的原則是對事務官相互尊重，質詢或協調會都是理性溝通、不會耍官威。最後他喊話，「我一定言行如一，理直氣順，沒做的事情就絕對不是我，請大家放心，不用被謠言影響。也請在網路上的有心人，不用再含沙射影、含血噴人，胡亂影射指控。」

施景中昨日突然又稱，「不是洪孟楷。不要再猜了。」自己只是希望立委諸公可以尊重專業。

洪孟楷對此表示，進廚房就不怕熱，但沒做的事也絕不讓惡意潑髒水在身上。「施醫師說明不是我，我也呼籲大家——不造謠、不信謠、不傳謠，讓證據說話，還原真相。還是再次跟鄉親報告，尊重專業，是我過去到現在的初衷；每天認真打拚，更是回饋各位肯定最好的做法！」繼續做事，勇往直前！在中央敢監督、在地方拚建設，就是他的堅持。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 8132 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
竹聯幫大老「麥可」200萬交保　愛妻豪車接應
杜特蒂被通緝！　7000警力追捕
輝星突身亡「5天後演唱會喊卡」　同台歌手方哀悼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

AIT處長「美可提供核能協助」！藍委：本會期列優先議程

趙少康怒問賴清德：是否該把魏哲家抓起來？　倒賣國家資產犯外患罪？

怨香蕉飆漲惹怒蕉農　王鴻薇酸：綠側翼出征就能讓價格回穩？

影／柯文哲鞠躬感謝：不管遇到什麼困難　我仍以正面態度面對人生

行政院打詐指揮中心：詐騙案件已開始下滑　每日186件降至90件

罷免吳沛憶後派誰選？　北市黨部主委：鍾沛君可轉戰中正萬華

軍人向中共表達效忠小心了！　國防部提草案：最高可判7年刑期

藍軍陳超明、邱鎮軍罷免案也達標！　最新一階過關「34：0」

影／柯文哲悲痛送父親最後一程　家祭念追思文「一刀未剪畫面」曝

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳　馬英九喊話賴清德別計較

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

#竹聯幫 大老 #麥可 涉恐嚇毆富商遭逮！被問「爭大位」急撇清

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

#柯建銘 出席 #柯文哲 爸爸告別式　「人死為大理當送祂最後一程」

#柯文哲 奔喪哭喊 「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」 #追思文

AIT處長「美可提供核能協助」！藍委：本會期列優先議程

趙少康怒問賴清德：是否該把魏哲家抓起來？　倒賣國家資產犯外患罪？

怨香蕉飆漲惹怒蕉農　王鴻薇酸：綠側翼出征就能讓價格回穩？

影／柯文哲鞠躬感謝：不管遇到什麼困難　我仍以正面態度面對人生

行政院打詐指揮中心：詐騙案件已開始下滑　每日186件降至90件

罷免吳沛憶後派誰選？　北市黨部主委：鍾沛君可轉戰中正萬華

軍人向中共表達效忠小心了！　國防部提草案：最高可判7年刑期

藍軍陳超明、邱鎮軍罷免案也達標！　最新一階過關「34：0」

影／柯文哲悲痛送父親最後一程　家祭念追思文「一刀未剪畫面」曝

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳　馬英九喊話賴清德別計較

梵蒂岡：教宗病情持續改善　仍需住院治療數日

快訊／美股大怒神「道瓊血洗1100點」　特斯拉跌15%

彰化男上街抓寶可夢被砍到住院　老闆幫員工出氣「認錯人」下場曝

港媒：川普最快4月訪問中國　會晤習近平

AIT處長「美可提供核能協助」！藍委：本會期列優先議程

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」攝影師全拍下

高雄男在孩子眼前「砍殺鄰居夫妻」　一審一致決判死創釋憲後首例

電信三雄2月獲利出爐　中華電創九年同期新高、台灣大奪單月冠軍

前女友傳訊人夫「想衝撞我嗎」　新婚妻驚見鹹濕對話崩潰

杜特蒂被通緝7千警力追捕　女兒遭彈劾... 正義勝利還是政治鬥爭？

護理師路途中遇陌生男OHCA！　「天職的直覺」衝上前CPR搶命

政治熱門新聞

趙少康怒問賴清德：是否該把魏哲家抓起來？

快訊／柯文哲奔喪哭喊：我一生遺憾　「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」

怨香蕉飆漲惹怒蕉農　王鴻薇反酸綠側翼

美稱可提供核能協助　國民黨團列優先議程

快訊／陸生團涉違規　馬英九遭移民署約談

柯文哲鞠躬：謝謝在我最困難時幫忙

影／柯文哲悲痛送父親最後一程　家祭念追思文「一刀未剪畫面」曝

柯美蘭證實「婉拒賴清德花籃」

陳水扁拄拐杖抵柯文哲爸爸告別式　韓國瑜面色凝重致意

柯文哲未戴戒具奔喪　律師曝「司法已4度禮遇」：相當卸任總統待遇

柯宇謙代兄捧斗、柯傅堯現身　小草舉牌謝柯爸

柯爸告別式未擺賴花籃　民眾黨淡回

韓國瑜出席「柯爸告別式」待到最後　媒體人：政治還是有人情味一面

賴清德致電關心柯文哲家屬「感念柯爸生前照顧」　花籃昨已送抵

更多熱門

相關新聞

沈富雄獻計反制大罷免：國民黨只有一條路

沈富雄獻計反制大罷免：國民黨只有一條路

全台「大罷免」行動持續推進，國民黨仍要「以罷制罷」，但截至目前，中選會公布的第一階段提議連署結果顯示，已有32名國民黨立委罷免案通過，反觀民進黨立委罷免案則全數未過關。對此，前立委沈富雄稱，國民黨的戰略錯誤，應該要「看清民進黨的面目」，並透過統一口徑向外界說明其背後目的，而不是單純強調自身清白。

爆料立委耍官威！施景中：不是洪孟楷

爆料立委耍官威！施景中：不是洪孟楷

綠狂咬柯志恩夫兒是美國公民　藍青年開轟

綠狂咬柯志恩夫兒是美國公民　藍青年開轟

綠批「疑美」兒子卻是美國公民　柯志恩回應了

綠批「疑美」兒子卻是美國公民　柯志恩回應了

葉元之、王鴻薇陷罷免苦戰　朱立倫這樣說

葉元之、王鴻薇陷罷免苦戰　朱立倫這樣說

關鍵字：

國民黨洪孟楷施景中罷免

讀者迴響

熱門新聞

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台

輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心跳停止」

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

史上最大股災要來了　他建議買3資產

金秀賢被爆交往金賽綸6年「勾結YTR霸凌」公司氣炸喊告

即／美股血洗！特斯拉「歷史高價腰斬」

孟耿如被抓包人在日本…遭怒轟「邊玩邊道歉」

43歲歌手輝星身亡「已過世一段時間」原定5天後登台

女大生只同意「前戲」　遭台南紳士奪走第一次

即／涉恐嚇富商千萬！竹聯幫大老「麥可」200萬交保

即／美股大怒神「道瓊血洗1100點」　特斯拉跌15%

金賽綸父：無數次背她衝急診　揭守喪被YTR騷擾問骨灰在哪

川普開條件！做到2點才恢復對烏援助

男屍心臟、陰莖消失　女嫌認：煮熟吃掉了

LINE「6選項」最好關閉！　3C達人勸世：避免被盜

更多

最夯影音

更多

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面