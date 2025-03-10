施景中滅火稱「耍官威」立委非洪孟楷　他嘆：絕不讓惡意潑髒水

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台大婦產科醫師施景中日前爆料，某位立委竟對醫護人員耍官威，沒搞清楚狀況就把國健署長、健保署長及醫院高層叫到辦公室「亂罵一通」，網友則點名是國民黨立委洪孟楷，洪臉書也遭綠營支持者洗版，而施景中昨則稱，「不是洪孟楷。不要再猜了。」洪孟楷今（10日）表示，進廚房就不怕熱，但沒做的事也絕不讓惡意潑髒水在身上。

回顧整起事件，施景中日前爆料，有位在大型教學醫院擔任主任的好友告訴他，某立委助理日前帶小孩來看病，因對醫院提供的服務內容不滿，和看診醫生起了爭執，立委得知後火大發出急件公文，要求國健署長、健保署長、教學醫院的副院長等人到立委辦公室。起初該立委用嚴厲的口吻教訓當場所有人，講到後來才發現是助理自己沒弄清楚狀況，最後只好為自己緩頰來收場；他並透露立委身份線索，「第一階罷免，果然獲得高票支持，然後第二階段一開跑，罷免書就被搶光光。」

由於留言區不少人點名洪孟楷，洪孟楷只好發文喊冤，「超級冤枉！影射我耍官威？」強調不是要對號入座，只是惡意影射太誇張。他列出3點聲明，首先過去5年任期從未發函叫署長開會，對話都是在公開質詢；再來辦公室內無論已婚、未婚的同仁都還沒有小孩；自己的原則是對事務官相互尊重，質詢或協調會都是理性溝通、不會耍官威。最後他喊話，「我一定言行如一，理直氣順，沒做的事情就絕對不是我，請大家放心，不用被謠言影響。也請在網路上的有心人，不用再含沙射影、含血噴人，胡亂影射指控。」

施景中昨日突然又稱，「不是洪孟楷。不要再猜了。」自己只是希望立委諸公可以尊重專業。

洪孟楷對此表示，進廚房就不怕熱，但沒做的事也絕不讓惡意潑髒水在身上。「施醫師說明不是我，我也呼籲大家——不造謠、不信謠、不傳謠，讓證據說話，還原真相。還是再次跟鄉親報告，尊重專業，是我過去到現在的初衷；每天認真打拚，更是回饋各位肯定最好的做法！」繼續做事，勇往直前！在中央敢監督、在地方拚建設，就是他的堅持。

