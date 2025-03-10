陸委會要查藝人　靳東：文化怎能裁罰？很可笑！

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記者任以芳、陳冠宇／北京－台北 連線報導

多位台灣藝人在微博表態支持「中國台灣省」說法，陸委會研擬查處。對此，大陸全國政協委員、大陸一級演員靳東直言，「文化怎麼能夠被裁罰呢？這個很可笑嘛！」

侯佩岑、歐陽娜娜、張韶涵等多名台灣藝人近日在微博發文，附和大陸外長王毅「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」的說法。陸委會8日晚間表示，將檢視相關藝人的行為是否涉及和中共黨政軍合作，而有違反《兩岸條例》的情況，「部分藝人甘願成為中共對台統戰，消滅自己國家的棋子，在此给予最嚴厲的譴責！」

大陸全國政協十四屆三次會議閉幕會今（10）日上午舉行，在政協委員入場時，有台灣記者詢問靳東，許多台灣藝人紛紛轉發支持一中、支持「中國台灣省」，陸委會說要開罰，對此有何看法？

▲大陸全國政協委員、一級演員靳東。（圖／記者任以芳攝）

聽聞記者提問後，靳東一開始瞪大眼睛、面露嚴肅表情，並未立即回答；此時，後方有文藝界別委員看到他被包圍，直說「辛苦了」，靳東回頭看了看，露出苦笑。

靳東向媒體說，「文化怎麼能夠被裁罰呢？這個很可笑嘛，我覺得每個人都有…」，但是話還沒有說完，他隨即轉移視線到遠方並說「走啦，我們走啦」，無意繼續就此話題進行回應。

隨後，有人喊著「委員入場啦」，靳東連忙快步逃離媒體的追逐。

身為「師奶殺手」，靳東外型帥氣穩重，出道之後演出不少好作品，像是《瑯琊榜》、《偽裝者》、《我的前半生》等影視作品，不管是霸總氣質或是深情熟男，不只大陸觀眾喜愛，台灣民眾對靳東好演技也印象深刻，尤其是「假靳東」事件，多次登上媒體報導。

▼大陸全國政協會議。（圖／記者任以芳攝）