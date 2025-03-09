拜泡麵土地公發現「超大桶泡麵」！驚人照片萬人笑翻：有開團購嗎

▲中寮石龍宮相當有名，許多香客會慕名到訪，並且吃碗泡麵。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／柯振中報導

南投中寮的石龍宮除了相當靈驗以外，寺廟內還有信眾捐贈的泡麵能讓香客免費享用，因此有「泡麵土地公」的稱號。近日一位民眾光顧石龍宮，看見了廟方的「超大桶泡麵」，讓他忍不住上前合照，而照片一經曝光，也收穫了近萬名同好按讚。

這位民眾在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」分享照片，近日他到石龍宮朝聖時，發現廟方擺出了好幾桶「超大桶泡麵」，體積相當巨大，讓他感到相當有趣，「泡麵吃到飽！整桶拖來泡。」

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畫面中能夠看見，這款裝滿泡麵的大型泡麵桶，其實是一般常見的大型塑膠桶，不過外面貼上了品牌標籤以後，瞬間變成了「超大桶泡麵」，讓人對廟方的創意感到佩服。

▲中寮石龍宮相當有名，許多香客會慕名到訪，並且吃碗泡麵。（圖／ETtoday資料照）



許多同好看見後，對這些「超大桶泡麵」相當有興趣，貼文也引起近萬人按讚，「好想要那個桶子，不知哪裡買得到」、「第一次看到的」、「好酷的地方，想去打卡」、「我想知道那個桶子多少錢？有開放團購嗎？」

▲中寮石龍宮相當有名，許多香客會慕名到訪，並且吃碗泡麵。（圖／ETtoday資料照）



事實上，石龍宮的泡麵土地公相當有名，起因是過去有生意人、賽鴿愛好者帶起風潮，且1980年代時賭博風行，許多賭徒呼朋引伴來求明牌，並且一路待到深夜，但由於廟宇的地理位置偏僻、附近少有商家，只能吃泡麵充饑，隨著吃泡麵的人愈來愈多，也逐漸演變成香客的默契。