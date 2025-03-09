「1款經典老泡麵」味道變了　一票人吵翻：精髓被素食版偷走了

▲架上泡麵玲瑯滿目。（圖／記者蕭筠攝）



網搜小組／劉維榛報導

半夜飢腸轆轆，吃一碗熟悉的泡麵，讓人特別滿足。不過一名網友直言，許久沒吃維力炸醬麵，發現味道變了，「聞起來是偏死鹹醬油味」，不知是否大家有同感？文章曝光後，一票人也直呼「小時候覺得很好吃，現在吃乾的覺得很難吃」、「也許精髓被素食版炸醬麵偷走了」。

一名男網友在Dcard表示，最近吃維力炸醬麵時，發現味道沒有以前來得香，「聞起來是偏死鹹醬油味，吃起來味道一般般，大家也有這種感覺嗎？」

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原PO還說，上述是乾拌吃法，「我試過泡乾麵，有添加湯粉跟無添加湯粉，感覺還是不如以往。」

底下網友熱議，「真的！而且麵條感覺吃起來也不一樣」、「我家都吃湯的，覺得比它好吃的泡麵多的是」、「難怪...我想說以前我愛吃得要死，怎麼現在吃起來不覺得怎麼樣」、「原來不是只有我有這種感覺」、「小時候覺得很好吃，現在吃乾的覺得很難吃，我現在都煮湯的」、「吃完還容易胃痛，棄坑很久了」。

其他網友則推薦，「試試綠色版本，也許精髓被素食版炸醬麵偷走了」、「素食的比較香」、「素食的好吃到爆炸」、「我現在已經不吃炸醬麵了，都只吃肉燥麵、辛拉麵或是其他小品牌」、「可以試好市多賣的老北京炸醬麵，一樣是維力出的，真的比較好吃」、「一直都覺得紅油擔擔比炸醬麵好吃」、「我現在都吃大乾麵了」。

說道新穎的特別吃法，作家陳思宏曾分享，看到網路上瘋傳「麵體加熱水煮好後撈出來，加入士力架巧克力」，結果他試吃後驚呼，「真的沒有騙人，這兩個東西加起來，瘋掉好吃！」「只加了半條，非常搭！荒謬，超好吃的！維力炸醬麵全新的高度」。

另外，日前也有網友大推一款「素飄香麻辣燙」泡麵，就連外國人都很愛，「日本人指定購買，家樂福常缺貨」，而且加入豆漿一起煮更有特別風味，「用豆漿煮，湯頭挺不錯的」。