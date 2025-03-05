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快訊／涉收賄、拿回扣　南投信義鄉長全志堅遭收押禁見！

▲全志堅。（圖／翻攝Facebook／信義鄉公所鄉長全志堅）

▲南投縣信義鄉長全志堅涉貪今遭收押禁見。（圖／翻攝Facebook／信義鄉公所鄉長全志堅）

記者許權毅／台中報導

南投縣信義鄉公所貪污弊案連環爆發，連鄉長全志堅也涉入其中。據了解，全志堅疑似有收受賄賂、收取回扣，檢方傳他到庭訊問，複訊後認定他涉犯重罪，且有逃亡、滅證、勾串之虞，向地院聲押禁見，地院稍早裁准。

檢方指出，全姓被告涉犯貪污治罪條例第4條第1項第3款「建築或經辦公用工程或購辦公用器材、物品，浮報價額、數量、收取回扣或有其他舞弊情事者」，第5條第1項第3款「對於職務上之行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者」。

2023年6月，信義鄉公所秘書胡錦龍與其胞弟，涉嫌透過與一家土木包商合作，從中獲取不法利益，雙方5年間共承攬、得標至少227件採購案，採購金額達2189萬餘元，遭聲押禁見獲准。同月，前鄉長史強（時任原住民族行政局長）因鄉長任內小額採購浮濫，經懲戒法院判決撤職，並且停止任用3年，史強上訴遭駁回，全案確定。

同年11月，鄉民代表會主席李國源，涉嫌利用鄉公所辦理工程採購案追加預算機會，向黃姓、鄧姓廠商收取回扣，容許廠商圍標，台中地檢署複訊後依貪污等罪，聲押禁見李等3人獲准。

今年1月，一名廖姓建設課技士依貪污治罪條例起訴，檢方發現他同樣利用小型工程機會，向陳姓、黃姓土木包商收取3千至5千不等賄賂，將3人收押。不料今日傳出，鄉長全志堅同樣涉入其中，且涉有重嫌，檢方通知他到庭說明後，今日凌晨將他當庭逮捕聲押，遭收押。

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